Nous avions tous tort: ​​Apple dit maintenant que c’est OK de désinfecter votre iPhone avec Clorox

Stéphanie A Barnes

Stéphanie est écrivaine chez iMore. Elle est tombée amoureuse de la technologie après avoir construit son premier PC en tant que petite fille; elle couvre désormais les appareils, applications et accessoires les plus récents et les plus performants du marché. Alors que Stéphanie est fermement implantée dans l’écosystème d’Apple et a probablement possédé tous les iPhone créés, elle n’est pas trop ivre du jus d’Apple pour repérer le malarkey. Vous pouvez la suivre sur Twitter: @heystephbarnes.