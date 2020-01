Nous avons besoin de plus de jeux étranges comme Death Stranding même s’ils ne fonctionnent pas toujours

Je ne pense pas que je puisse me souvenir d’un match aussi conflictuel que Death Stranding. Non seulement il y avait une tonne de bagages – le départ de Kojima de Konami, son exclusivité PS4 – c’était tout simplement bizarre. Avant sa sortie, vous pourriez demander à dix personnes différentes de quoi il s’agissait, et ils pourraient vous donner dix réponses différentes. Un sentiment retentissant était simplement «je ne sais pas». Vous pouvez entendre les gens dire que c’était l’un des jeux les plus ennuyeux et ennuyeux jamais inventés, et cinq minutes plus tard, vous pouvez entendre une autre personne dire à quel point c’est génial et révolutionnaire. Franchement, c’est les deux. Tout cela est subjectif, mais malgré ses performances critiques ou financières, j’espère que l’industrie finance plus de jeux comme celui-ci.

Maintenant, avant d’entrer dans le vif du sujet, je ne veux pas dire que l’industrie doit imiter exactement Death Stranding. Nous n’avons pas besoin de clones de Death Stranding. Ce dont nous avons besoin, c’est qu’une industrie prenne plus de risques et finance des jeux étranges qui ne se concentrent pas nécessairement sur l’action ou le tir. Financer des jeux qui ne fonctionnent pas toujours.

Les éditeurs ont trop peur d’assumer les coûts de tout ce qui pourrait ne pas être un succès immédiat. Autant j’aime une série comme Assassin’s Creed, nous n’avons pas besoin de mille suites. Je préfère de beaucoup que les éditeurs financent les jeux à venir dans des espaces indépendants. Cela ne veut pas dire que nous ne devrions jamais obtenir de suites dans des franchises bien-aimées, mais je veux les deux. Il y a de la place pour les suites à succès qui jouent généralement en toute sécurité et une nouvelle IP qui brise le moule et innove. Défiez quels jeux peuvent être.

Une partie de la raison pour laquelle je suis heureux que le Xbox Game Pass existe parce qu’il ouvre la porte aux développeurs pour créer des jeux plus étranges sans trop se soucier du retour sur investissement. Dans une interview avec GamesIndustry.biz, Loan Verneau, co-responsable de Mobius Digital, a discuté du sujet en parlant du lancement d’Outer Wilds dans Xbox Game Pass.

“Nous sommes sur Game Pass pour Xbox, et cela a été vraiment génial parce que je pense que cela a amené beaucoup de joueurs au jeu qui n’auraient pas été au courant autrement”, a-t-il déclaré. “Donc, je pense que cela a été un grand changement. De la même manière que cela a changé les mondes de la télévision et du cinéma, le système d’abonnement va également avoir un impact très important sur l’industrie du jeu. Nous commençons à voir cela, et à commencer à le voir peut-être à débloquer le marché à des choses plus étranges et des choses plus originales qui auraient été plus risquées auparavant. “

C’est un sentiment que le chef de la Xbox, Phil Spencer, a également exprimé. Avec un service d’abonnement comme Game Pass, les développeurs n’ont pas toujours besoin de créer des jeux basés sur des services qui sont monétisés dans un avenir prévisible.

“Nous voyons des joueurs prêts à prendre des risques sur de nouveaux jeux et de nouveaux genres”, a-t-il déclaré. “Parce que lorsque vous êtes déjà abonné, c’est aussi simple que de cliquer sur quelque chose, de télécharger le jeu et de commencer à jouer. La diversité du contenu dans Game Pass, les genres dans Game Pass, les choses que les gens jouent … Je pense que c’est une partie très saine de notre industrie. “

J’aimerais que la PlayStation Now de Sony connaisse autant de succès que le Xbox Game Pass, ce qui encouragera, espérons-le, plus de développeurs à prendre des risques. Les studios n’auront pas besoin d’avoir si peur de l’échec. Et j’espère que cela se traduit également dans l’espace AAA, pas seulement indé.

Cela ne fonctionne pas pour tout le monde, mais cela fait partie de la beauté de Death Stranding. Chaque aspect étrange et non conventionnel sert un objectif, même s’il n’a apparemment aucun sens. La fonte et la valeur de production étoilées ne font certainement pas de mal non plus.

