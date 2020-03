Nous avons demandé, vous nous avez dit: à peu près tout le monde utilise le mode sombre

Le mode sombre semble être partout de nos jours. Je me retrouve à l’activer dans des applications individuelles et à définir le thème de mon système sur sombre. J’utilise même le mode sombre dans Slack pendant que je travaille.

Selon notre dernier sondage, il semble que je ne suis pas le seul à être all-in en mode sombre.

Utilisez-vous le mode sombre sur votre téléphone?

Résultats

Sur 2 514 votes totaux, 81,9% des lecteurs Android Authority écrasants utilisent le mode sombre sur leurs téléphones, dans les applications et partout où il est disponible. 9,9% ont déclaré se situer quelque part entre le mode sombre et le mode clair, ce qui signifie que 91,8% des votants utilisent une certaine forme de mode sombre sur leur smartphone. Seulement 8,2% ont déclaré ne pas utiliser du tout le mode sombre.

Je ne blâme pas ces 206 électeurs de ne pas utiliser du tout le mode sombre. La lecture de texte sombre sur fond blanc facilite la compréhension et peut vous aider à éviter les brûlures vives redoutées.

Vous aimez le mode sombre? Voici pourquoi vous voudrez peut-être toujours l’éviter

Le mode sombre est probablement l’une des fonctionnalités les plus populaires de l’interface utilisateur moderne. Des applications aux systèmes d’exploitation, d’Apple à Google, des smartphones aux ordinateurs portables, de nombreux produits que nous utilisons aujourd’hui en ont…

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

daftrok: Sérieusement, qui n’utilise pas le mode sombre? Nous regardons ces choses toute la journée. En fait, je déteste Google pour le gris foncé au lieu de simplement le noir comme le fait Samsung.Guilherme Taffarel Bergamin: En fait, j’ai activé le drapeau de mode sombre de la force expérimentale de mon chrome mobile et je lis cette page en mode sombre automatique qui fonctionne étonnamment bien sur la plupart des sites Web.Yakubu Tukur: J’utilise le mode sombre dans la mesure du possible, mais dans certaines applications, ce que vous obtenez n’est pas sombre du tout. Il peut être appelé au mieux gris

Pourquoi est-il si difficile de nous donner du noir pur même en 2020? Microsoft est le maître du mode sombre partout.DBS: Oui. Partout où je peux. Mais pas le thème pseudo-sombre sh * t de Google. J’utilise Substratum pour avoir un thème sombre approprié dans chaque application, celui qui utilise principalement du noir.Dushu VacadePlus: partout où j’ai la possibilité 🙂 J’utilise également le mode Force Dark sur mon Samsung S10, ce qui rend presque toutes les applications sombres. Je préfère en fait le gris foncé de Google au lieu du noir pur, Niraj Bhatt: j’aime le mode sombre (noir pur), mais j’utilise toujours le thème clair car je lis beaucoup sur mon téléphone et le mode sombre n’est pas bon pour ça! Sonicsynth2000: Mis à part les avantages des modes sombres pour la santé / l’appareil, j’aime juste l’esthétique plus sombre qu’elle apporteDee Troublesome: le mode sombre tout le temps à chaque fois 😈 lolreggjoo: j’utilise le mode sombre et j’adore en mode sélectif. Je le garde sélectif, car tous les modes sombres n’ont pas la même qualité de conception. Utilisé pour utiliser le substrat pour obtenir l’apparence que je voulais, mais la plupart des choses s’assombrissent, je n’en ressens plus vraiment le besoin (la seule façon de l’utiliser maintenant, c’est pour ce gmail tenace). J’utilise le paramètre de mode sombre de mes roms (qui est meilleur que celui de Google) et j’utilise les paramètres sombres de Google uniquement dans les applications Google non natives. Je n’ai aucun problème à obtenir ce site Web en noir, avec du texte blanc et des en-têtes verts, + des arrière-plans gris foncé pour les boîtes. Je ne sais pas si cela fait partie de ma configuration, ou je l’ai fait eux-mêmes. Je ne suis pas psychopathe.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!