Nous avons demandé, vous nous avez dit: Bon sang, vous aimez les cas Spigen

Les entreprises dépensent beaucoup de temps, d’efforts et de ressources pour rendre leurs nouveaux smartphones aussi beaux que possible, mais la majorité des gens finissent par jeter un étui sur leur téléphone. Les blâmez-vous? Un morceau de plastique bon marché peut protéger votre nouvel investissement de ~ 1000 $ d’une mort certaine si vous êtes du genre maladroit. C’est dommage que ces superbes designs de téléphone soient si souvent couverts, mais que pouvez-vous faire?

Je viens d’acheter un nouvel étui de téléphone pour mon Pixel 4 XL, donc je voulais vous poser des questions sur la marque de votre étui de téléphone préféré. Êtes-vous un fan de Spigen, Otterbox ou Speck? Utilisez-vous même un étui pour téléphone? Je vous ai posé la question lundi dernier à ce sujet, et il est clair que vous aviez tous des sentiments.

Qui est le fabricant de votre étui de téléphone préféré?

Résultats

Sur plus de 1 800 votes au total, la grande majorité des lecteurs d’Android Authority (38,1%) ont voté pour Spigen. Ce n’est pas une énorme surprise pour nous – Spigen domine les classements d’Amazon et propose une assez grande variété d’étuis pour pas cher. Ils sont également disponibles pour à peu près tous les téléphones auxquels vous pouvez penser.

Une deuxième place éloignée avec 12,2% des voix revient à la foule «Je n’ai aucune allégeance à une marque en particulier». La troisième place avec 8,6% des votes revient aux cas de première partie, comme ceux de Samsung, Google ou d’autres OEM de smartphones.

Otterbox est un autre populaire parmi nos lecteurs, recueillant 5,6% des votes. Enfin, la foule «Je choisis juste ce qui est le moins cher» a représenté 6,2% des votes cette fois-ci.

Commentaires remarquables

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

WAPC1: Rhinoshield, je peux attester de leur durabilité pour résister aux chutes de grandes hauteurs sur le béton et le téléphone pour survivre. C’est dommage qu’ils soient tellement centrés sur apple / samsung / google. Juste un peu de technologie: je vais généralement pour la première fête, mais la poignée Dbrand est également une bonne option. Opte généralement pour les étuis noirs caoutchoutés souples.🇦🇺Marshall: Autrefois Case-Mate, mais sa gamme et son facteur d’entretien diminuent depuis des années. J’ai essayé Nillkin sur mon vieux Xperia Z3 mais c’était assez fragile. Il y avait Incipio sur un Nokia 640 il y a des années parce que c’était le meilleur disponible pour le téléphone… assez médiocre. Alors maintenant, c’est Spigen ou Supcase, selon mon choix de combiné à l’époque. Ensemble, ils ont un bon choix, mais aucun d’eux ne couvre tous les modèles. Je voudrais essayer un plasma UAG ou similaire, mais la gamme UAG devrait s’améliorer, ils ne couvrent que les OEM que vous attendez.Fritzkier: Nillkin est un bon, et pas cher aussi.Jarvy: J’aime le plus Spigen. Bien que la plupart de ces marques ne soient pas très éloignées d’Apple et de Samsung.Allyn K C: Je suis passé à Ringke l’été dernier, et j’aime le design fin, le boîtier transparent et les bons pare-chocs de coin / bord. En prime, j’ai trouvé les sangles de poignet en option utiles pendant mes vacances (sécurité supplémentaire en sautant par-dessus les vagues sur un bateau) – puis je les ai retirées lorsque je suis rentré pour qu’elles ne gênent pas lorsqu’elles ne sont pas nécessaires .John P .: Après avoir essayé de nombreuses marques connues (Ringke, Spigen, UAG, Speck, Incipio, Tech21, RhinoShield, etc.), mon fabricant de boîtier préféré est RhinoShield en raison de sa conception élancée, d’une protection contre les chutes vraiment solide et de matériaux de qualité . D’autres recommandations seraient Tech21 (n’aime pas leurs conceptions) et Catalyst (très bonne protection contre les chutes). En dehors de Rhinoshield, mon premier choix est Mous car ils font les meilleurs cas là-bas. Le seul problème est qu’ils ne favorisent pas les appareils Android.Nizar Noor: Peel ou MNML

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!