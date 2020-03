Nous avons demandé, vous nous avez dit: les problèmes de connexion Internet et de streaming sont nombreux

La pandémie de coronavirus affecte tout le monde d’une manière ou d’une autre. La plupart d’entre nous sont coincés à l’intérieur et un afflux de personnes accomplit leurs tâches normales à la maison. Beaucoup de gens sont également sans emploi en ce moment, ce qui signifie que les gens passent beaucoup plus de temps sur Internet que d’habitude.

Nous avons récemment rencontré de nombreux problèmes Internet, du Wi-Fi lent aux services de diffusion en continu comme Netflix, Hulu et Disney Plus. Nous vous avons demandé la semaine dernière sur le site Web et sur YouTube si vous avez eu des problèmes avec Internet, et il semble que beaucoup d’entre vous l’ont fait.

Vous rencontrez des problèmes Internet lents?

Résultats

Sur plus de 7 400 votes au total, 52,55% des lecteurs Android Authority disposent du Wi-Fi, des données mobiles, et problèmes de service de streaming au cours des dernières semaines. Ce nombre grimpe à 69,98% si vous ajoutez toutes les personnes qui ont eu des problèmes de connexion Wi-Fi / mobile ou des problèmes de service de streaming. Séparément, 13,26% des votants ont eu des problèmes de Wi-Fi et de données mobiles, tandis que seulement 4,17% ont eu des problèmes de service de streaming.

TL; DR: Beaucoup de gens ont des problèmes avec Internet en ce moment.

Seulement 30,02% d’entre vous n’ont rencontré aucun problème. Mais comment? Quels services utilisez-vous qui sont censés être insensibles aux erreurs de réseau?

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Nikolas Spiridakis: Où est l’option «J’ai toujours un Internet lent» azWaz Razor: les services de streaming qui m’ont le plus touché… ce qui est sans doute la chose la plus importante en ce moment. Pourtant, avec les loisirs physiques sur le verrouillage, j’ai enfin le temps de jouer en solo Jeux. Attendez, Rise of the Tomb Raider est sorti en 2015? Où suis-je allé au cours des cinq dernières années? Oh, être social et sain. Varun Singh: L’infrastructure n’est plus capable de gérer autant de trafic 24 heures sur 24 maintenant que la plupart des gens sont à la maison et utilisent des données Wi-Fi haut débit et mobiles au lieu de leurs réseaux de fibre de bureau.Montisaquadeis: Hulu Live a été gênant pour nous ces derniers temps.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!