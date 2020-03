Nous avons demandé, vous nous avez dit: vous êtes prêt à payer pour une montre Wear OS «parfaite»

Il semble que les entreprises lancent des montres intelligentes Wear OS haut de gamme à gauche et à droite. Au début de l’année, Suunto a lancé la Suunto 7 à 500 $, sa première véritable montre intelligente et l’une des meilleures montres Wear OS que vous pouvez acheter en ce moment.

Maintenant, Montblanc et Tag Heuer lancent de nouvelles montres intelligentes Wear OS super chères. La Montblanc Summit 2 Plus coûte 1170 $, tandis que la nouvelle montre connectée Tag Heuer Connected coûte 1800 $.

Cela nous a fait réfléchir. Si une entreprise fabriquait une montre intelligente Wear OS qui était parfaite pour vous, combien paieriez-vous pour cela? Je ne parle pas de compromis et de chacune des fonctionnalités que vous souhaitez sur une montre intelligente, mais elle exécute Wear OS. La semaine dernière, nous vous avons demandé combien vous seriez prêt à payer, et les résultats sont assez intéressants.

Combien paieriez-vous pour une montre «Ultra» Wear OS?

Résultats

Sur près de 2 000 votes au total, 64% des lecteurs d’Android Authority ont déclaré qu’ils ne paieraient toujours que le montant «moyen» d’argent pour une montre intelligente Wear OS parfaite: entre 100 $ et 300 $.

29,5% des électeurs ont déclaré qu’ils paieraient beaucoup plus pour une montre Wear OS parfaite. 27,2% paieraient quelque part entre 300 $ et 1 000 $, tandis que 2,3% des électeurs ont dit qu’ils paieraient plus de 1 000 $.

Enfin, 6,5% des votants ne paieraient aucune somme d’argent pour un appareil Wear OS parfait.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Monk: j’irais jusqu’à 500… Bonne batterie, robuste. Pas une marque de nom, mais pas une entreprise en démarrage. Cela doit fonctionner avec n’importe quel téléphone Android. J’ai un téléphone, donc je n’ai pas besoin de 3g 4g ou 5g… Peut-être assez de données pour faire des SMS quand je suis loin de mon téléphone mais je n’ai pas besoin de regarder des vidéos ou quoi que ce soit. Je voudrais la fréquence cardiaque et le capteur 02. Suivi du sommeil qui fonctionne bien. Un autre miracle médical qui n’a pas encore été fait. Rappels faciles à utiliser (devinez un assistant haut de gamme qui n’a pas besoin de données pour effectuer la plupart des tâches) En termes de conception suffisamment mince pour ne pas être encombrant. Face ronde sans pneu crevé. Un double écran pour une faible consommation d’énergie. Un nouveau design où les boutons ne sont pas énormes, vous pouvez donc le porter confortablement sur l’un ou l’autre poignet sans les pousser par erreur. Bande confortable que vous n’avez pas à acheter une pièce de rechange et espérez le meilleur. Ensuite, au lieu de trop concevoir un nouveau pixel avec peut-être certaines personnes comme les trucs soli, mais au lieu de cela, lancez ce R / D dans Wear OS et faites-leDBS: WearOS est un sh * tshow. Non poli, inachevé, non pris en charge. Même Google semble l’avoir oublié. Je n’achèterais donc rien de plus de 100 € en l’exécutant. Ce n’est que si la montre était inférieure à 100 € que je l’envisagerais. Puisqu’il n’y a pas d’option pour ça … Option 1 c’est. Jdrch: Je ne l’achèterais pas, non pas parce que “je déteste Wear OS” (wat LMAO) mais parce que je ne suis pas sur le point d’acheter encore un autre appareil qui doit être chargé . J’ai déjà un casque Bluetooth, un téléphone et une banque d’alimentation de secours partout. Je n’ai pas besoin d’un 4e. Voyons: j’ai supprimé Google Pay de ma montre en raison de l’incohérence constante de l’endroit où il se connecte exactement sur le terminal, ou de la décision de quitter ou de geler directement au point de paiement. Un anneau intelligent fonctionne parfaitement sans rien de tout cela et ne nécessite aucune charge. À moins que vous n’ayez une montre qui se charge elle-même, cela n’en vaut pas la peine, vous pouvez toujours avoir l’assistant Google via des écouteurs.mejustsayin: J’ai l’équipement classique s2. c’est presque la montre idéale. la smartwatch parfaite pour moi est petite, prend les notifications par téléphone, peut effectuer des paiements (préfère samsung pay) et n’a pas toutes les fonctionnalités de suivi de la santé. Il faudra un certain temps avant que je ne sois sur le marché pour une nouvelle montre. Je ne vois tout simplement pas acheter une nouvelle montre toutes les quelques années aux prix actuels. quand je suis sur le marché, l’usure sera considérée et je paierai pour obtenir ce que je veux et ce dont j’ai besoin – dans des limites raisonnables. … Chris Jewell: J’ai acheté le Montblanc Summit 2 il y a un an pour environ 950 $. Le fait de payer les dollars supplémentaires est que vous obtenez une montre de qualité en ce qui concerne le matériel et l’esthétique. Par exemple, il est pratiquement résistant aux rayures et le bracelet en cuir a toujours l’air bien. C’est une belle montre et j’ai eu beaucoup de compliments. Je sais que WearOS a une mauvaise réputation mais sur ma montre, il est super rapide et réactif. La batterie dure environ 16 heures avec une utilisation régulière qui n’est pas stellaire mais je suis d’accord avec ça. Je sais que dans 5 ans environ, le logiciel sera probablement obsolète et la batterie se sera détériorée, mais j’espère que ces choses pourront être réparées. Sinon, je suis toujours satisfait de mon achat.Harry Knuckles: Mon fitbit versa 2 est génial et ne coûte que 180 $. Acheter une technologie «de luxe», c’est comme brandir un drapeau disant que je suis stupide.funkpod: j’ai mis l’option 300 $ à 1000 $, uniquement parce que je pouvais voir dépenser 350 $ ou même 400 $. Si c’est comme la qualité Apple Watch, alors oui, je paierais autant. Mais pas 1 000 $.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!