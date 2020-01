Nous avons enfin une date de lancement pour le Poco X2

Mise à jour, 28 janvier 2020 (3 h 29 HE): La sous-marque Pocophone de Xiaomi a dévoilé un affichage à taux de rafraîchissement élevé plus tôt cette semaine, lançant un site Web qui se moquait des utilisateurs pour avoir des écrans 60 Hz et 90 Hz.

Maintenant, le compte Twitter de Poco India a confirmé que le prochain Poco X2 offrira en effet un écran de 120 Hz (avec la marque «RealityFlow»). Cela le rend plus fluide en théorie que les goûts de la série OnePlus 7T et de Google Pixel 4.

Tu voulais entendre ça. Il est temps de vivre l’expérience Xtreme avec un affichage #SmoothAF. Présentation de l’impressionnant affichage 120 Hz sur le # POCOX2. pic.twitter.com/sl8y1p01kA

– POCO India (@IndiaPOCO) 28 janvier 2020

Les rumeurs et les fuites indiquent que le Poco X2 est un Redmi K30 4G rebaptisé, et le panneau 120Hz suggère que cela pourrait être le cas. Si le Poco X2 est basé sur le Redmi K30, nous pouvons également nous attendre à un écran LCD et à un scanner d’empreintes digitales latéral.

Quoi qu’il en soit, le premier appareil Poco depuis 2018 sera lancé le 4 février, nous n’aurons donc pas longtemps à attendre.

Article original, 27 janvier 2020 (3 h 10 HE): Compte tenu du succès du Pocophone F1 d’origine, il est surprenant qu’il ait fallu si longtemps à l’entreprise pour introduire un deuxième appareil. Cependant, nous avons enfin une date pour le lancement du Pocophone de nouvelle génération. Plus tôt dans la journée, la société est allée sur Twitter pour annoncer que le Poco X2 sera lancé le 4 février lors d’un événement à Delhi.

Parallèlement au teaser pour l’introduction du Pocophone de nouvelle génération, la société a également lancé un site Web pour accélérer le lancement. Fait intéressant, cela nous donne quelques pépites qui pourraient faire allusion aux spécifications finales.

Le chargement du site Web sur un téléphone lance un utilitaire de mesure du taux de rafraîchissement de l’écran. Entre les mentions d’un taux de rafraîchissement extrême, les légendes de l’affichage à 90 Hz sur notre OnePlus 7T Pro comme étant lentes, ainsi que les rumeurs, il est juste de supposer que le Poco X2 inclura un panneau de 120 Hz.

Ensuite, la référence à un capteur de caméra haute résolution. Probablement l’IMX686, il s’agit du même capteur 64MP qui sert de module principal sur le Redmi K30, ce qui donne davantage de crédibilité à la rumeur selon laquelle le Poco X2 serait basé sur le Redmi K30.

Comme prévu, Poco renforce également les capacités du chipset Qualcomm sur lequel il fonctionnera. Jusqu’à présent, toutes les rumeurs indiquent qu’il s’agit d’un Snapdragon 765G, mais Poco pourrait-il nous surprendre avec quelque chose d’encore plus haut de gamme? Nous devrons simplement attendre et voir.

Enfin, pour compléter les teasers, mentionnons le refroidissement liquide et la charge rapide. Ces deux éléments sont les piliers des téléphones haut de gamme et rien d’extraordinaire.

Il y a beaucoup d’attentes et de battage médiatique autour du Pocophone de nouvelle génération. Le Poco F1 a inauguré l’ère des spécifications haut de gamme à un prix sans précédent. Cependant, l’industrie a changé assez radicalement et les spécifications haut de gamme ne sont plus hors de l’ordinaire au prix de 300 $ auquel le Poco F1 a fait ses débuts.

Des fonctionnalités comme un écran 120 Hz suffiront-elles à avoir le même impact que le Poco F1 sur le marché? Nous devrons attendre la semaine prochaine pour le savoir.