Nous demandons un remboursement: les amendes du transporteur pour la vente de données de localisation ne suffisent pas

La FCC a finalement intensifié et condamné à une amende les quatre principaux opérateurs américains – AT&T, Sprint, Verizon et T-Mobile – 200 millions de dollars pour avoir vendu des emplacements de clients en direct en temps réel à des revendeurs tiers sans le consentement de l’utilisateur. L’intensification est une légère exagération car une petite amende ressemble plus au coût de faire des affaires qu’à n’importe quelle sorte de dissuasion. Oui, 200 millions de dollars est une petite amende si l’on considère la quantité de données vendues et la valeur réelle même du plus petit des quatre grands opérateurs.

Voici l’essentiel, au cas où vous ne seriez pas au courant de ce qui se passe: en 2018, il a été découvert que les quatre opérateurs américains vendaient des données de localisation de clients en direct à des services tiers comme Zumigo ou Microbilt (surnommées des sociétés «louches») par des organisations de protection de la vie privée). Ces sociétés ont ensuite revendu ces mêmes données à des personnes comme les chasseurs de primes, les vendeurs de voitures d’occasion et les agents de recouvrement.

Vos données valent exactement 8,42 $ pour votre fournisseur de cellulaire. C’est de la foutaise.

Pour aggraver les choses, certains de ces clients revendent à leur tour les données à des particuliers. Si j’avais 300 $ de plus, je pourrais acheter des informations sur votre situation actuelle à la bonne personne. Effrayant, non?

Il y avait de l’argent à gagner car il était parfaitement légal pour les transporteurs de vous vendre comme vous vendriez votre ancien canapé sur Craigslist et parce que l’achat en gros pouvait obtenir des données de localisation aussi bon marché que 8,42 $ par client. Payer 8,42 $ pour quelque chose que vous pouvez revendre pour 300 $ est trop tentant pour les entreprises louches qui sont heureuses d’exploiter chacun d’entre nous. Même nos enfants.

Une amende est la bonne chose. Maintenant, augmentez les montants, s’il vous plaît.

Après un an de querelles (parce que c’est ce que les gouvernements font le mieux), nous découvrons que le marteau va tomber et que les transporteurs vont être condamnés à une amende. Dommage que l’amende soit inférieure à une claque sur le poignet; 200 millions de dollars à Verizon, c’est comme 10 dollars pour la plupart d’entre nous, juste de l’argent Starbucks.

Quoi devrait est arrivé, les transporteurs sont obligés de remettre chaque numéro de client qui a vendu des informations de cette façon, et les amendes sont réparties entre tous. Une fois les amendes augmentées au niveau où c’est un fardeau financier, les transporteurs réfléchiront à deux fois avant de vendre nos données. Et cela est doux, car personne ne gagne si les transporteurs sont chassés des affaires pour ce qu’ils devraient être.

Rien n’est sacré

Je suis assez passionné par ça, je sais. Mais je ne pense pas que cela semble déraisonnable.

C’était notre Les données. Nous avons le droit de nous attendre à ce que ce soient nos données privées. Je ne vois aucun inconvénient à ce que les transporteurs puissent accéder à notre emplacement en temps réel pour des raisons légitimes. Le système 911, les diagnostics du réseau ou le respect d’un mandat légal viennent à l’esprit ici. Mais le faire comme une saisie d’argent n’est pas quelque chose que nous avons accepté, surtout quand cela a été fait sous la table.

Pourquoi prendre la peine de protéger vos données lorsque votre opérateur vous vend?

La plupart des utilisateurs de smartphones disposent et utilisent un écran de verrouillage sécurisé. Beaucoup prennent des mesures supplémentaires et utilisent 2FA ou bénéficient d’autorisations d’accès granulaires pour les applications. Nous autorisons Google à collecter autant de données car il a prouvé combien il valorise les données lui-même et a toujours respecté ses conditions de service. Et lorsqu’une entreprise ou quelqu’un trouve un moyen d’exploiter une chose comme les données de localisation, Google modifie la façon dont les données sont conservées et traitées.

Mais quand les transporteurs peuvent vous vendre, pourquoi s’embêter? Nous ne sommes pas des vaches laitières Holstein qui peuvent être traites chaque fois qu’une nouvelle façon de gagner de l’argent est trouvée. Notre lait n’est pas gratuit et nous devons quelque chose pour avoir été utilisé.