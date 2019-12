Nous devons arrêter avec les clones AirPods

Poste d'opinion par

Dhruv Bhutani

Vous avez entendu l'argument: l'imitation est la forme de flatterie la plus sincère. Les fabricants de téléphones Android ont longtemps été accusés de copier des produits Apple, et pour une bonne raison aussi. Des éléments spécifiques tels que l'encoche aux designs entiers droits, d'innombrables téléphones ont été «inspirés» par la direction d'Apple.

Bien que les conceptions de téléphones copycat ne soient plus la norme, j'ai un choix à faire avec des accessoires, et en particulier des écouteurs. C'est presque 2020 et nous devons arrêter avec les clones d'AirPods.

Le vrai sans fil est l'avenir

Bien qu'Apple n'ait pas été le premier à introduire de véritables écouteurs sans fil – le Bragi Dash peut s'en prévaloir -, ils ont certainement popularisé et perfectionné le concept. Coupez jusqu'en 2019, et les vrais écouteurs sans fil commencent à se banaliser.

La semaine dernière, Realme a annoncé une véritable paire d'écouteurs sans fil. Ils ont un bon prix, un son correct, ont beaucoup de fonctionnalités et pourtant, ce sont les clones parfaits des Apple AirPods. Pour une marque qui s'est bâtie une réputation en proposant des designs plus intéressants et de nouveaux coloris, c'était tout à fait le départ.

Pour le profane, les Realme Buds Air Pro sont presque indiscernables des AirPod d'Apple. Entre la conception et la «puce Bluetooth R1» qui sonne étrangement proche de la puce W1 d'Apple, je suis porté à croire qu'il s'agit moins d'un accident que d'une décision délibérée. Et ce n'est pas bien.

La crédibilité est durement gagnée et facile à perdre.

La crédibilité est durement gagnée et facile à perdre. Pour une jeune marque qui a réussi à augmenter rapidement sa part de marché grâce à des conceptions différenciées, le matériel de copie est le moyen le plus simple de diminuer la crédibilité de la marque. Regardez Xiaomi et comment il a fallu des années à l'entreprise pour se débarrasser de l'image d'un imitateur Apple, pour la plupart. Entre ses premières conceptions matérielles, l'iconographie hautement dérivée de MIUI, puis Mimoji, il a fallu un certain temps à Xiaomi pour briser le stéréotype de la marque copycat, et pourtant, il vacille encore de temps en temps.

En deçà de l'excellence

Je reproche peut-être à Realme d'être l'imposteur le plus évident – et le plus récent -, mais ce n'est pas le seul à être blâmé. Que ce soit le Huawei Freebuds 3 ou même les Mobvoi TicPods, l'inspiration du design est facile à voir. Ce n'est pas que les produits sont mauvais. Non, pour la plupart, ils font très bien le travail. Certains sonnent même très bien, mais le design inspiré par Apple me fait toujours taire de m'éloigner de l'excellence du produit.

Ce n'est pas si difficile de créer un excellent produit qui est original dans sa conception non plus. Regardez le Sony WF-1000XM3, un excellent produit de sondage qui intègre la suppression du bruit et parvient à se démarquer sans se présenter comme un clone d'AirPods.

Nous sommes presque en 2020, et nous sommes enfin au point où les smartphones Android expérimentent des conceptions uniques qui correspondent non seulement à l'esthétique de leurs homologues Apple, mais les dépassent souvent également. J'aimerais que cela continue également avec les accessoires. Surtout dans l'espace des écouteurs de plus en plus chauds. Avec les prises pour écouteurs allant dans le sens du dodo, c'est le moment idéal pour les OEM d'essayer des conceptions uniques et des fonctionnalités innovantes, qui ont rendu le paysage des téléphones Android si attrayant.

De la conception Zippo-esque du Klipsch T5 à la durée de vie de la batterie de 15 heures du dernier Audio-Technica, il y a beaucoup de place pour l'expérimentation et il est grand temps que les marques fassent confiance à leurs propres prouesses, plutôt que de simplement copier Apple conduire.

Quelle est votre caractéristique préférée d'un véritable écouteur sans fil? Faites le nous savoir dans la section "Commentaires".

