Nous discutons avec Dan Goor, co-créateur de «Brooklyn Nine-Nine» – .

Dans une note envoyée aux critiques de la télévision il y a quelques jours, le co-créateur de la série Brooklyn Nine-Nine Dan Goor a expliqué ce qui attend les fans de l’émission le 6 février, lorsque la saison 7 fera ses débuts sur NBC.

La première de la saison, semble-t-il, a été conçue comme deux épisodes autonomes d’une demi-heure plutôt que comme une première d’une heure, et ces deux épisodes seront diffusés le 6 février de 20 h à 21 h. L’heure de l’Est avant le spectacle s’installe à 20h30. fente la semaine suivante pour la durée de la saison. “Cette saison compte 13 épisodes (incroyables)”, a déclaré Goor aux critiques. «Nous reprenons l’action peu de temps après la fin de la saison six, le capitaine Holt étant rétrogradé officier en uniforme par son ennemi juré Madeleine Wuntch. En plus du retour de bon nombre de nos stars préférées, nous sommes très heureux de l’excellent arc de trois épisodes de Vanessa Bayer au début de la saison. “

Voilà un aperçu de ce qui s’en vient, des choses évidentes que nous pouvons nous attendre à voir. Dans une conversation avec . avant le retour de la série, cependant, Goor nous a donné un avant-goût de tout ce que vous ne voyez pas – comment le tout est fait, à partir du fonctionnement interne de la salle des écrivains de la série ainsi que de son accent sur la diversité; une allumette de l’endroit où la relation entre Jake Peralta et Amy Santiago se dirige ensuite; comment la série construit des scènes et garantit que les blagues arrivent là où elles sont censées. Mais peut-être le plus intrigant de tous, c’est comment Goor, qui a créé le spectacle avec Mike Schur, encore… eh bien, ce qu’il en pense encore.

Vous faites quoi que ce soit assez longtemps, et à un moment donné, il y a cette subtile métamorphose où elle peut changer d’un appel à un concert, voire même un grind. Sachez, cependant, que Goor pense toujours que Brooklyn Nine-Nine est aussi «noyé» d’un travail qu’il ne l’a jamais été, et qu’il reste un grand fan de la série comme vous. Son truc préféré, après tout ce temps? Être juste au milieu des choses, autour de tout. Malgré la folie de la production, la folie des échéances, toutes les parties pas si amusantes, “J’aime toujours regarder nos acteurs interpréter les mots que nos écrivains ont écrits”, a déclaré Goor à .. “Je suis fan de l’émission. Donc, c’est toujours amusant de faire le spectacle, parce que c’est toujours amusant de regarder le spectacle.

«J’aime toujours entendre les arguments de l’écrivain et lire les brouillons. Juste en tant que fan de la série, ne pas être trop geek, mais c’est quand même amusant d’être au milieu. Et j’apprécie toutes les différentes dynamiques de personnages que nous avons et la comédie qui en découle. Les personnages me font encore vraiment rire. »

Alors que nous commençons les choses dans la nouvelle saison de l’émission, que NBC a déjà éclairée pour une saison 8, Jake dirige une chasse à l’homme à la suite d’une tentative de mort d’un membre du conseil municipal. Holt est également montré en train d’essayer de faire les choses dans son nouveau poste d’officier dans la rue, travaillant avec un partenaire joué par une nouvelle venue de Nine-Nine, la vétéran de Saturday Night Live Vanessa Bayer.

Juste à temps pour la première de la saison, la série reçoit également son propre podcast – une série en six parties qui offrira des informations amusantes sur la série à la fois sur écran et hors écran. Cela signifie tout, de l’histoire aux informations sur le processus de casting, et des entrevues avec Goor seront incluses dans ces épisodes. L’animateur du podcast sera Marc Evan Jackson, l’acteur qui joue le mari de Raymond Holt, Kevin sur Brooklyn Nine-Nine.

Le service de fans comme celui-ci est sans doute l’une des raisons pour lesquelles la série a duré assez longtemps pour obtenir une saison 7 alors que tant de séries à l’ère de Netflix ont la chance de la dépasser. Mais aussi, le mérite revient à l’opération d’écriture de crack de l’émission – l’équipe qui fabrique tous ces one-liners zippy et les plaisanteries épiques et le jeu entre les pistes – ainsi que la force des personnages eux-mêmes.

“La chose difficile pour nous est non seulement de comprendre comment construire une histoire, mais chaque scène doit contenir des blagues et chaque scène doit se terminer par une blague”, explique Goor. «Le processus dans notre salle d’écrivains est que nous avons généralement 10 semaines de pré-production, pendant lesquelles nous parlons généralement de ce que nous voulons que l’arc de la saison soit pour tous les personnages. Et pour les Neuf-Neuf dans leur ensemble.

«Vraiment, tout le monde est encouragé à lancer. Chaque idée – c’est une méritocratie d’idées. Peu importe depuis combien de temps vous êtes là-bas, peu importe votre titre. Si vous avez une bonne idée, c’est l’idée avec laquelle nous allons aller. “

À partir de là, une partie de l’équipe de rédaction trouvera ensuite comment «casser» les histoires, ce qui implique de comprendre les rythmes (les rythmes et le timing des scènes) et où les blagues se poseront. Un autre groupe d’écrivains gère les réécritures de script. Le script est rendu. Goor y met ses notes, tout comme son # 2. Plus de va-et-vient, plus de notes, puis un tableau lu.

En ce qui concerne tout ce travail d’écriture et de travail pour la saison à venir, Goor le taquine en ce qui concerne la relation de Jake et Amy: «Tout ce que je dirai, c’est que je garantis qu’il y aura … il pourrait y avoir au moins un baiser cette année. Parce que je sais que les stans Jake-Amy étaient furieux… Et ça. Les stans Jake-Amy étaient furieux contre moi parce qu’il n’y avait pas eu de baisers l’année dernière, et je l’ai pris à cœur. “

Le personnage de Gina Linetti, joué par Chelsea Peretti, ne sera pas de retour cette saison. Mais il n’y a pas de grande raison à cela, à part que Goor ait reconnu qu’ils ne pouvaient pas se contenter d’un scénario dont ils étaient satisfaits pour elle.

Conformément à la tentative de la série d’équilibrer l’humour et la vie d’un commissariat de police du monde réel (où la série a traité dans le passé de tout, des problèmes liés à la sexualité à la brutalité policière), il y a au moins une histoire cette saison qui traitera avec un témoin sans papiers, et tous les problèmes que posent le témoin et la police.

Étant donné que la série est déjà assurée d’au moins une saison 8, il est probablement tout à fait naturel que Goor reconnaisse qu’il pense à une fin naturelle pour tout – qu’il pense à lui depuis quelques saisons, en fait. Chaque fois qu’une émission passe la barre des 100 épisodes, dit-il, c’est quelque chose que vous devez commencer à penser. Mais, en même temps, il dit que c’est difficile pour un spectacle comme celui-ci. Une série comme Game of Thrones, par exemple, il y avait quelque chose vers quoi tout cela se construisait, une progression naturelle.

“Ce n’est pas une émission qui est super directionnelle”, dit-il. «Par exemple, à certains égards, Parks and Rec – Leslie Knope avait un projet qu’elle voulait réaliser. Vous pouvez donc toujours l’imaginer atteindre un objectif. Ces gars-là (à Brooklyn Nine-Nine) font ce qu’ils font quotidiennement et ils veulent le faire pour toujours. C’est en fait tout un défi de penser. »

En parlant de «ces gars-là», Goor ajoute: «J’ai toujours peur de sonner comme si j’allumais le klaxon de notre émission, mais je pense que là… que les gens sont vraiment liés au fait que l’émission est drôle mais en même temps le temps est plein d’espoir et présente une vision de l’humanité positive. Et les personnages semblent tous s’aimer. »C’est pourquoi, dit-il, le spectacle continuera, au moins un peu plus longtemps.

“Je pense simplement que c’est quelque chose auquel les gens répondent.”

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.