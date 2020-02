Nous discutons avec le co-fondateur de Xbox, Ed Fries, de l’avenir du jeu et des nouvelles consoles de cette année – .

Vous vous attendez peut-être à ce que le gars qui a cofondé le projet Xbox pour Microsoft il y a des années vole haut et fier son drapeau d’Alma avant la confrontation à venir plus tard cette année entre les consoles de prochaine génération de Microsoft et de Sony, la Xbox Series X et la PS5, respectivement. Ed Fries, qui pendant son séjour chez Microsoft a été l’un des premiers développeurs d’Excel et de Word en plus d’être le vice-président des jeux de la société, a certainement observé avec plus qu’un simple intérêt passager que les géants du jeu rivaux jetaient les bases de ce qui promet d’être une saison des fêtes passionnante cette année pour les joueurs.

Les fuites et les indices sur ce qui va arriver pour les deux nouvelles consoles les plus excitantes de cette année se sont certainement accumulées bien à l’avance. Microsoft, par exemple, a confirmé ces derniers jours qu’avec un GPU 12 téraflop, la nouvelle Xbox sera deux fois plus puissante que la Xbox One X. De même, Sony proposera une autre console haute puissance alors qu’elle essaie de maintenir le leadership même Fries a déclaré que cela était apprécié dans la génération de consoles actuelle – même s’il pense que les nouvelles générations de consoles seront, ironiquement, moins importantes au fil du temps.

Vous pouvez vraiment voir pourquoi c’est le cas, dit Fries à ., «avec le grand accent mis par les deux sociétés sur la compatibilité descendante – et même vers l’avant -. C’est génial pour les collectionneurs de jeux et la préservation de l’histoire des jeux, ce qui m’importe. Les futures consoles ressembleront davantage à l’achat du prochain iPhone. Vous le ferez et vous n’aurez pas à vous soucier de savoir si tous vos anciens jeux que vous aimez vont casser. “

Les détails sur ce que nous pouvons attendre de la PS5 manquent par rapport à ce que Microsoft a déjà révélé pour sa console, qui a été battu facilement par Sony dans la bataille de la console de génération actuelle – les ventes de PS4 ont dépassé 110 millions d’unités et ont plus ou moins doublé. Ventes Xbox One. La prochaine grande vague de détails sur la PS5 devrait arriver en mars, avec des fans comblant entre-temps les lacunes avec leurs propres idées sur ce qu’ils espèrent voir dans la nouvelle console sous la forme de conceptions amateurs. Conclusion: les joueurs veulent plus de puissance, des graphismes encore plus réalistes et des consoles avec de nouvelles fonctionnalités passionnantes qui révolutionnent l’expérience de jeu.

“Sony a vraiment gagné avec les meilleurs jeux de première génération de la dernière génération”, a déclaré Fries, qui ajoute qu’il aimerait également voir plus de nouvelles franchises AAA originales et que “celles existantes existent depuis bien trop longtemps. ” Dans ce sens, «je cherche à améliorer Microsoft dans cette génération avec leurs récentes acquisitions et à se concentrer davantage sur un contenu unique.»

Joueur depuis toujours, Fries a créé ses premiers jeux vidéo pour l’Atari 800 au début des années 1980. Il a quitté Microsoft environ trois ans après le lancement de la Xbox, mais il a gardé un œil sur celle-ci et l’évolution des consoles de Sony, en partie grâce aux deux à la maison – ainsi qu’en étant le parent des joueurs. Il a admis dans . dans le passé qu’il pensait que la Xbox One avait démarré lentement, mais que le vice-président actuel du jeu de Microsoft, Phil Spencer, avait «fait toutes les bonnes choses».

Il reconnaît être un fan du look de la nouvelle Xbox, tout en s’appuyant sur sa pensée que les nouvelles générations de consoles deviennent moins importantes:

“C’est parce que les consoles approchent” assez vite “”, dit-il. “Dans le passé, le principal avantage d’une console était que vous saviez en tant que développeur exactement combien de puissance vous aviez à gérer et que vous pouviez optimiser le jeu exactement pour cela, ce qui rendait les jeux sur console plus beaux que les jeux conçus pour les PC qui avait des capacités beaucoup plus variables. Mais maintenant, ils sont tous tellement rapides qu’ils peuvent avoir fière allure sur PC et console, et la distinction entre quelque chose fait pour (la) dernière génération et la prochaine génération sera beaucoup plus difficile à voir pour la plupart des gens – à l’exception de certaines choses ésotériques comme le temps réel raytracing ou des gens qui pensent vraiment pouvoir faire la différence entre 4K et 8K ou 60HZ et 120Hz. ”

Sans aucun doute, les deux nouvelles consoles très attendues de cette année offriront toujours une expérience de jeu qui rappelle une philosophie du fondateur d’Electronic Arts Trip Hawkins avec laquelle Fries est également d’accord – que les jeux devraient être “simples, chauds et profonds”. Simple, ce qui signifie que vous pouvez prendre un jeu et y entrer immédiatement. Touches chaudes sur la façon dont un jeu est passionnant et si vous vous amusez avec, tandis que profond signifie qu’il y a beaucoup de choses à apprécier et à entrer. Encore beaucoup de questions sur ce que nous aurons avec les deux consoles, mais c’est certainement un résultat que les joueurs comme lui et les autres s’attendent à voir.

