Nous ne pouvons pas croire combien d’annonces Anker existent sur Amazon aujourd’hui – .

Amazon a fait une grosse vente sur les produits Anker plus tôt cette semaine, avec plus d’une douzaine d’offres sur certains des produits les plus populaires qu’Anker fabrique.

Jeudi, il y a encore plus d’offres Anker disponibles car Amazon a ajouté neuf gadgets et accessoires supplémentaires à la liste croissante d’appareils à prix très réduits.

Les prix commencent à seulement 7,99 $ pour l’un des blocs de recharge sans fil les plus populaires d’Anker (code de coupon AKA253SD), et les offres devraient toutes expirer au cours du week-end prochain.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Beaucoup de nos lecteurs ont participé à l’action plus tôt cette semaine lorsque Amazon a lancé une énorme vente de produits et d’accessoires Anker. Tout le monde sait que la qualité d’Anker est aussi bonne que possible, donc lorsque les différents appareils de l’entreprise sont mis en vente, les gens ont tendance à se précipiter et à charger. Eh bien, aujourd’hui, nous avons de bonnes nouvelles pour vous et des nouvelles encore meilleures. La bonne nouvelle est que toutes les offres Anker les plus chaudes qu’Amazon proposait plus tôt cette semaine sont toujours disponibles maintenant, vous avez donc encore le temps de vous lancer si vous l’avez manqué. Et la meilleure nouvelle est que neuf produits Anker supplémentaires viennent d’être mis en vente à partir d’aujourd’hui!

En ce qui concerne les offres qui sont encore disponibles plus tôt cette semaine, il y a certainement de bonnes affaires fantastiques à trouver. Notre offre préférée porte sur le chargeur de charge rapide sans fil Anker 10W PowerWave Pad récemment mis à niveau, qui est en vente pour seulement 7,99 $ si vous utilisez le code de coupon AKA253SD à la caisse. Le chargeur mural USB C 60 W Anker Premium de 60 W est tombé à 30,99 $ en raison d’une baisse de prix et d’un coupon supplémentaire de 2 $, et le chargeur USB C PowerPort Atom 60 W à 2 ports d’Anker est tombé à 33,99 $ en blanc ou 35,23 $ en noir. Vous trouverez le chargeur mural USB de bureau C 5 ports Anker Premium 60 W à 52 $ en vente pour 34,31 $, et le chargeur portable Anker PowerCore Slim 10000mAh est tombé à 22,99 $ en cinq couleurs différentes si vous utilisez le code promo ANKERCMF7.

Parmi les autres bonnes offres Anker du début de cette semaine, citons le projecteur de cinéma maison portable Anker Nebula Mars II 300 ANSI Lumen à 369,99 $, le projecteur Anker Nebula Capsule Max de 470 $ à 399,49 $, le Roav DashCam S1 à 80 $ pour 67,99 $ avec le code de coupon SDS416799, le moniteur vidéo de sécurité eufy pour bébé avec caméra et audio pour 119,99 $, et les populaires câbles Lightning Powerline III de 6 pieds d’Anker pour seulement 12,99 $ en noir ou blanc.

Et maintenant pour les nouvelles offres! Le code promo FLOODLC4 réduit le projecteur de sécurité eufy de 200 $ à seulement 159,99 $ et vous pouvez vous procurer une bande d’alimentation Anker avec trois prises et trois ports USB pour 14,39 $. Le Roav DashCam Duo est tombé à 89,99 $ à partir de 130 $ avec le code de réduction DUALDC399 et un coupon supplémentaire de 20 $ que vous pouvez clipser sur la page du produit, et il y a deux lampes de poche Anker en vente, la lampe de poche tactique Anker Ultra-Bright pour 35,99 $ et la Anker Bolder Lampe de poche rechargeable UV pour 18,99 $. En ce qui concerne les chargeurs et les câbles, le chargeur portable USB-C Anker PowerCore Slim 10000 PD coûte 10 $ de rabais, 15 $ les câbles USB C vers Lightning Anker de 6 pieds sont 11,99 $ en noir ou blanc avec le code de coupon AKPL2CL6, et vous pouvez obtenir un pack de 2 de 6 pieds Anker USB C vers Lightning Cables pour seulement 19,99 $ avec le code de coupon AKPL2PK2.

Plus des meilleures offres d’aujourd’hui

roomba

Suivez @BGRDeals sur Twitter pour suivre les dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix peuvent changer sans préavis et les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée. . peut recevoir une commission sur les commandes passées via cet article, et le détaillant peut recevoir certaines données vérifiables à des fins comptables.

.