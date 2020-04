Nous ne pouvons pas croire que ces prises intelligentes Alexa les mieux notées soient en vente pour 4,35 $ – .

Amazon propose actuellement l’une des meilleures offres que nous ayons jamais vues sur les prises intelligentes Wi-Fi populaires, les mini prises intelligentes Wi-Fi TanTan 16A que nos lecteurs adorent tant.

Ces fiches prennent en charge un ampérage plus élevé que de nombreuses options de qualité inférieure de marques concurrentes, et elles offrent également un contrôle vocal en plus du contrôle du smartphone via Alexa et le support de Google Assistant.

Jusqu’à la fin de la journée de dimanche ou jusqu’à épuisement des stocks, ces fiches intelligentes Wi-Fi les mieux notées peuvent être achetées pour seulement 4,35 $ chacune lorsque vous achetez un pack de 4 en utilisant le code de coupon 40WIFIPLUG.

Parfois, vous rencontrez une vente si bonne que vous faites une double prise pour vous assurer que vos yeux ne vous jouent pas des tours. C’est exactement ce qui s’est produit lorsque nous sommes tombés sur l’accord qu’Amazon propose actuellement sur un pack de 4 de mini prises intelligentes Wi-Fi TanTan 16A.

Que vous soyez un amateur de maison intelligente ou un novice, tout le monde sait ce qu’est une prise intelligente à ce stade. Ces petits gadgets géniaux se connectent à n’importe quelle prise de courant et vous pouvez ensuite brancher un appareil «stupide» comme une lampe ou un ventilateur pour pouvoir ajouter instantanément une connectivité Wi-Fi et une intelligence. De cette façon, vous pourrez contrôler ces appareils depuis votre smartphone avec une application, en utilisant votre système de maison intelligente grâce à la prise en charge IFTTT sur les modèles de modèles, ou avec votre voix.

Les mini-prises intelligentes Wi-Fi TanTan 16A ne sont peut-être pas aussi reconnaissables que des offres similaires de grandes marques, mais elles sont toujours très populaires auprès de nos lecteurs et en général. Ils ont près de 1000 notes 5 étoiles sur Amazon, et il se trouve qu’ils sont en vente en ce moment à un prix bas de tous les temps. En fait, c’est l’une des meilleures offres que nous ayons jamais vues sur des prises intelligentes, sans parler des prises les mieux notées qui prennent en charge 16A. Utilisez le code de coupon 40WIFIPLUG à la caisse et vous pouvez acheter un pack de 4 pour seulement 17,39 $. C’est seulement 4,35 $ chacun, ce qui est vraiment un prix fou.

Notez également que vous pouvez acheter un pack de 4 commutateurs d’éclairage intelligent Gosund dès maintenant pour seulement 32,99 $ avec le code de coupon 40GOSUND.

Voici les détails clés sur les prises intelligentes de la page produit d’Amazon:

TÉLÉCOMMANDE: Contrôlez vos appareils électriques via l’application de votre téléphone quand et où que vous soyez après avoir téléchargé l’application gratuite Gosund tant qu’il y a un réseau. Idéal pour quelqu’un qui ne peut pas très bien se déplacer et qui a besoin d’un accès facile pour allumer / éteindre un appareil

COMMANDE VOCALE: Compatible avec Alexa, Google Home Assistant, contrôlez vos appareils électroménagers avec la prise intelligente en donnant simplement des commandes vocales à Amazon Alexa ou Google Assistant. Aucun hub requis, la prise wifi fonctionne avec n’importe quel routeur Wi-Fi sans avoir besoin d’un hub séparé ou d’un service d’abonnement payant.

RÉGLER L’HORAIRE ET LA MINUTERIE: Préparez-vous à avoir une maison intelligente et créez un horaire personnalisé pour allumer / éteindre automatiquement tout appareil électronique domestique ou appareils tels que lampes, humidificateur, cafetière, etc.

SIMPLE ET SÉCURITAIRE: cette prise Alexa s’intègre dans n’importe quelle prise électrique sans obstruer les autres prises. Il utilise des matériaux ignifuges de classe PC V0 pour une durée de vie prolongée. La plage de tension disponible de 100 à 240 V prend en charge les petits ou les gros appareils électroménagers tout en augmentant la sécurité

QUALITÉ ASSURÉE: La mini prise intelligente présente un nouveau design élégant et est certifiée FCC ETL. Si vous rencontrez un problème ou avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à nous contacter directement. Notre objectif est la satisfaction du client et nous nous engageons à le faire pour vous.

