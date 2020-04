Nous pourrions enfin savoir quand la nouvelle conception PS5 de Sony sera dévoilée – .

Un analyste estime que plusieurs annonces de jeux importantes interviendront autour de l’E3 2020, même si l’événement commercial a été annulé en raison de problèmes de coronavirus.

La rumeur veut que Sony organise son principal événement de révélation sur PS5 en mai, où il pourrait dévoiler le design de la PlayStation 5.

Microsoft prévoit également de nouvelles annonces Xbox Series X dans les mois à venir.

La PlayStation 5 devrait sortir cet automne et il n’est pas prévu de retarder la console, selon un rapport publié il y a quelques jours. Mais si Microsoft repousse sa version Xbox Series X en réponse à la pandémie de coronavirus, Sony pourrait prendre une décision similaire. La PS5 pourrait avoir un prix plus élevé que prévu et pourrait être disponible en quantité limitée au départ. Quoi qu’il advienne du lancement de la PS5, il est clair que la crise du COVID-19 a détruit les plans marketing de Sony pour la nouvelle console. La PS5 était l’un des produits non annoncés les plus attendus en février, mais l’épidémie de coronavirus a peut-être incité Sony à annuler son événement de presse. Sony s’est retiré de divers salons en raison de problèmes de santé croissants, après avoir déjà annoncé plus tôt cette année qu’il ne serait pas présent à l’E3 2019. Sony a confirmé la décision bien avant que le monde ne commence à s’inquiéter du nouveau virus, comme les Japonais géant n’a jamais prévu d’assister au spectacle.

Microsoft a été le grand gagnant de cette phase de la bataille entre les deux consoles. La société a dévoilé le design de la Xbox Series X à la mi-décembre lors d’un événement de jeu, puis a annoncé les spécifications complètes de la console entre février et mars, développant ainsi une avance considérable sur Sony. Nous avons également vu Sony dévoiler les spécifications de la PS5 il y a quelques semaines dans l’un des événements les plus ennuyeux jamais diffusés sur YouTube. Et puis, la société a dévoilé le nouveau contrôleur DualSense pour la nouvelle console. Le design de la PS5 manque toujours à l’action, mais il semble qu’il pourrait être révélé dès le mois prochain.

Il ne fait aucun doute que des appareils comme la PS5 et la Xbox Series X méritent des événements de presse appropriés, avec des démos et des expériences pratiques. Mais la crise sanitaire actuelle pourrait empêcher de tels rassemblements publics. L’E3, qui devait avoir lieu en juin, n’aura pas lieu non plus.

Dimanche, Daniel Ahmad de Niko Partners s’est rendu sur Twitter pour dire que certaines annonces de jeux avaient été déplacées pour faire face à l’annulation de l’E3. “L’annulation de l’E3 a fait que bon nombre des révélations / annonces prévues ont été retirées de cette seule semaine”, a expliqué l’analyste. «Certains sont maintenant beaucoup plus tôt, d’autres beaucoup plus tard. Certains encore pendant l’E3 semaine ofc », a-t-il ajouté.

C’est la seule fois où j’ajouterai une mise en garde, pour la dernière phrase dans ce cas, car nous vivons une situation sans précédent et c’est la seule fois où des facteurs externes tels que COVID-19 pourraient réellement changer de plan à la dernière minute. Mais on verra. – Daniel Ahmad (@ZhugeEX) 19 avril 2020

Ahmad a également déclaré que la «première vitrine de console / jeux de nouvelle génération appropriée est beaucoup plus ancienne aussi», sans révéler de date. L’énorme mise en garde est COVID-19, bien sûr. On ne sait pas ce qui se passera dans les mois à venir et aucune quantité de modélisation ne peut prédire ce qui se passera une fois que les mesures de distanciation sociale seront levées.

Par ailleurs, Video Game Chronicles affirme avoir appris d’une personne familière avec les plans de Sony que la société avait l’intention de publier sa grande révélation PS5 en mai. C’est le genre d’annonce qui nous apporterait le design final de la PS5. Sony n’a dévoilé la conception DualSense que parce que le contrôleur aurait été divulgué, a indiqué un rapport il y a quelques jours. Le design de la PS5 est apparemment un secret bien mieux gardé.

Microsoft prévoit apparemment plus de révélations pour mai, dit VGC, en plus des événements E3 qu’il pourrait avoir dans les travaux. Là encore, les restrictions COVID-19 pourraient empêcher l’une de ces rumeurs d’annonces de se dérouler dans un format public.

