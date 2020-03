Nous pourrions tous utiliser de la joie en ce moment, alors Jimmy Fallon fait son émission depuis chez lui sur YouTube – .

Une grande partie de l’Amérique est coincée chez elle en ce moment, en train de s’installer dans le sillage de la propagation continue du coronavirus COVID-19 qui fait des ravages à travers le monde.

Toutes les émissions télévisées de fin de soirée ont interrompu leurs productions en faveur de la promotion de la distanciation sociale, ce qui, selon les experts, est l’un et peut-être le seul moyen infaillible de contrôler la propagation du virus.

Jimmy Fallon a décidé de lancer une version YouTube de son émission, en publiant quotidiennement sur YouTube de courts épisodes tournés par sa femme et filmés chez lui à New York. Le premier épisode a été publié mardi.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Les nouvelles ont été assez sombres ces derniers jours, alors que le coronavirus COVID-19 continue de déclencher une crise unique en son genre aux États-Unis et dans une grande partie du reste du monde. Beaucoup de nos espaces publics sont en train de fermer ou de réduire considérablement leurs opérations, tandis que tout le monde se réfugie à la maison pour éliminer la propagation du virus mortel. Si vous prêtez trop attention aux nouvelles et à votre flux Twitter, il peut être facile de se sentir dépassé et de ressentir une anxiété impuissante, c’est pourquoi les artistes commencent à faire ce qu’ils peuvent pour répandre un peu de bonne humeur en ce moment. John Legend, par exemple, a été mis en ligne sur Instagram mardi pour donner un concert à domicile.

Tous les animateurs de télévision en fin de soirée, quant à eux, ont interrompu la production de leurs émissions respectives alors que la distanciation sociale est devenue à l’ordre du jour, c’est pourquoi Jimmy Fallon a décidé mardi de lancer une “édition à domicile” de The Tonight Show avec Jimmy Tomber sur. Il a assemblé une version de 10 minutes de la série, avec un «monologue» qui consistait essentiellement en des blagues de papa, des dessins grossiers de ses enfants et un numéro musical en l’honneur de la Saint-Patrick.

Vous pouvez regarder cette nouvelle édition de l’émission ci-dessus. Il est tourné par la femme de Fallon et comprend des camées de ses enfants, et Fallon dit qu’en plus des rediffusions de la série NBC jusqu’à ce qu’il soit sûr de produire à nouveau de nouveaux épisodes, il travaillera à publier ces éditions condensées à la maison de l’émission sur YouTube tous les jours (avec l’invité ici et là qui se joint via Zoom).

De plus, les émissions ont un aspect caritatif. Chaque soir, Fallon prévoit de mettre en lumière un organisme de bienfaisance différent pour essayer de collecter des fonds pour eux pendant cette période difficile. Le premier, mis en évidence dans l’épisode de mardi, était Feeding America. “L’organisme de bienfaisance de ce soir, Feeding America, gère un réseau national de plus de 200 banques alimentaires qui nourrissent plus de 46 millions de personnes à travers des garde-manger, des soupes populaires, des abris et plus encore”, explique l’émission Fallon sur sa page YouTube. “Cliquez sur le bouton pour faire un don ou visitez http://feedingamerica.org.”

Vous pouvez regarder l’émission, puis cliquer sur le bouton «faire un don» pour faire facilement une contribution. Au moment d’écrire ces lignes, The Tonight Show avait recueilli près de 9 000 $ pour l’organisme de bienfaisance.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des points de vente comme Fast Company et The Guardian. Quand il n’écrit pas sur la technologie, il peut être trouvé recroquevillé de manière protectrice sur sa collection de vin en plein essor, ainsi que nourrir son whovianisme et frénésie sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.

.