Nous pourrions voir les Avengers de Marvel apparaître dans l’endroit le plus inattendu

Les films et séries télévisées Marvel que Disney + a préparés pour cette année sont toujours retardés en raison de la crise de santé des coronavirus, et on ne sait pas si Marvel sera en mesure de respecter le nouvel horaire annoncé par le studio.

Puisque le travail sur plusieurs productions MCU Phase 4 est sur le point de reprendre, une nouvelle rumeur prétend que certains Avengers pourraient apparaître à l’endroit le plus inattendu à l’avenir.

La phase 4 n’a pas l’énorme film de croisement autonome Avengers 5 que tout le monde attend car Marvel a besoin de temps pour monter sur scène pour la prochaine histoire majeure après Fin du jeu.

La nouvelle pandémie de coronavirus nous éloigne de l’un des univers cinématographiques les plus passionnants de l’histoire du cinéma. Marvel a fait quelque chose que personne d’autre n’avait tenté de faire auparavant. Il a combiné plusieurs franchises dans le même univers cinématographique, entrelaçant toutes leurs histoires et chronologies, et utilisant des films séparés pour créer des arcs de personnages massifs au cours d’une décennie de travail. Compte tenu de la richesse de l’univers de la bande dessinée Marvel, où les mêmes personnages récurrents sont également imbriqués, il semble que Marvel avait déjà une recette pour réussir. Mais il n’y avait aucune garantie que ce risque aurait payé lorsque Marvel a parié la grange sur l’Iron Man d’origine. Et Marvel a construit son univers Avengers en utilisant des super-héros qui n’avaient pas le même attrait que ses propriétés les plus importantes. Les droits de Spider-Man appartenaient à Sony, qui les conservera tant qu’il continuera à faire de nouveaux films Spider-Man. X-Men et Fantastic Four n’étaient pas disponibles jusqu’à l’année dernière lorsque Disney a acquis Fox. Même encore, ils sont revenus trop tard pour être inclus de manière significative dans la saga Infinity. Le fait est que Marvel a fait des Avengers la plus grande sensation de super-héros du monde, quelque chose que DC Comics ne peut que rêver indépendamment de la qualité de Snyder Cut. Les Avengers sont si gros qu’une nouvelle rumeur dit maintenant qu’ils pourraient apparaître sur la route à quelques endroits inattendus.

Annonces :

Dans l’état actuel des choses, nous n’avons aucun Avengers 5 dans la phase 4 du MCU. Marvel doit reconstruire après Endgame. De nouveaux visages seront introduits, car l’équipe a besoin de nouveaux membres maintenant que Iron Man, Captain America et Black Widow sont partis. De plus, le monde a besoin d’un nouveau méchant pour remplacer Thanos. Et n’oublions pas que les mutants X-Men et les Fantastic Four ont besoin de leur propre introduction. Mais Marvel fera bien sûr plus de films Avengers. Il ne peut pas se permettre d’ignorer son plus gros faiseur d’argent.

De nouvelles fuites sur 4chan indiquent que Sony veut maintenant que certains des futurs Avengers apparaissent dans son SPUMC – le nouvel acronyme ennuyeux signifie Sony Pictures Universe of Marvel Characters. Le SPUMC comprendra un personnage Marvel sans nom des bandes dessinées de Spider-Man dont Sony a les droits. Cela signifie que les films MCU Spider-Man en feront partie. Les franchises Venom et Morbius feront également partie de ce nouvel univers cinématographique. Mais le SPUMC aura une portée beaucoup plus limitée que le MCU.

Vous vous souvenez quand Sony a pensé qu’il pourrait faire cela seul sans Marvel? C’était avant que Sony et Disney ne signent un nouvel accord pour l’utilisation de Spider-Man dans le MCU pour des films supplémentaires. L’un d’eux est Spider-Man 3, et l’autre est une sorte de film croisé. Mais des rapports récents disaient que Disney et Sony pourraient conclure un accord encore meilleur dans un avenir proche.

La fuite de 4chan dit que Sony veut maintenant obtenir certains des Avengers dans son SPUMC pour un mouvement qui rendra l’univers plus excitant qu’il ne l’est déjà. Cette décision pourrait transformer les futurs films en succès encore plus importants au box-office.

Sony cherche à étendre l’accord Spidey en un accord à double sens. Ils veulent que les Avengers apparaissent dans leurs films Sony-Verse. Cap (Sam bien sûr), Captain Marvel (Sony pense actuellement qu’elle sera toujours le prochain visage du MCU) et Mme Marvel sont d’un grand intérêt. L’art conceptuel de Sinister Six montre Spider-Man combattant le groupe de méchants à la Statue de la Liberté aux côtés de SamCap et Mme Marvel. Cap et Kamala étaient tous les deux dans leurs tout nouveaux costumes tous différents, car Sony n’a pratiquement aucune connaissance privilégiée de la destination du MCU. Ces plans / demandes sont absolument unilatéraux. La seule raison pour laquelle ils en savaient plus qu’un vague aperçu de Blip and Endgame en général pour Morbius (les deux seront apparemment référencés s’ils sont autorisés, conscients de ce qui a été convenu plus tard, le cas échéant) était parce que les informations étaient pertinentes pour Far From Home. Au moment de la participation, Sony ne savait pas dans quelle mesure ils pouvaient faire référence au MCU, pas même sûr que le même costume Spider-Man pouvait être utilisé dans tous les studios (il était clair à l’origine de ne pas appeler explicitement les franchises MCU et SUMC). ) parce que les combinaisons Homecoming / Far From Home sont une iconographie MCU.

Un récent rapport a déclaré que la seule raison pour laquelle Iron Man était si en vedette dans Homecoming était en raison de l’insistance de Sony. Même si Spider-Man est un super-héros extrêmement populaire, Sony avait besoin de cet effet de fraîcheur par association pour redémarrer la franchise Spider-Man, son troisième effort de Peter Parker au cours des 20 dernières années. Ce n’était qu’une rumeur, tout comme la fuite de 4chan, et nous n’irons peut-être jamais au fond des choses. Mais considérons la première bande-annonce de Morbius. Il fait tout son possible pour préciser que le film se déroule dans le même univers général que le MCU – et que Morbius est connecté au même Spider-Man qui a aidé à sauver le monde dans Infinity War et Endgame.

La personne anonyme qui a signalé la fuite a également révélé un concept encore plus fou. Les Gardiens de la Galaxie, qui était un autre pari risqué de Marvel qui a payé énormément au box-office, serait lié à Venom. Oui, c’est fou:

Une proposition pour la franchise Venom qui n’a jamais dépassé le stade interne était d’avoir les Gardiens en froid pour l’un des films. Pas même un plan ou un plan, juste une expression de leur implication. Je ne peux que supposer que la même chose s’est produite lorsque Blade a été annoncé.

La personne qui aurait eu accès à ces informations affirme que Sony pourrait même ne pas être autorisé à référencer directement le composant logiciel enfichable du MCU, « mais ils semblaient croire qu’ils pouvaient au minimum l’appeler » ce qui s’est passé il y a cinq ans « . Cela impliquerait que la chronologie du SPUMC s’alignerait sur le MCU. Quelle autre option ont-ils, étant donné que Spidey lui-même a été cassé?

Les rapports qui détaillaient l’accord Disney-Sony de l’été dernier indiquaient que les deux géants étaient également parvenus à un accord sur la façon dont chaque univers ferait référence à l’autre, affirmant qu’ils seraient en effet entrelacés. Encore une fois, ce n’est pas comme si Marvel avait besoin de faire référence à la SPUMC de quelque façon que ce soit. Sony bénéficierait beaucoup plus que Marvel d’un tel arrangement. Mais que cette nouvelle fuite se réalise ou non, ce sont les fans qui en bénéficieront le plus.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.