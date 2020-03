Nous savons que vous regardez Netflix pendant que vous êtes censé travailler à domicile – .

L’épidémie du nouveau coronavirus a produit un changement massif dans la vie professionnelle de millions d’Américains. Plus précisément, plus de personnes que jamais travaillent maintenant à domicile.

Les nouvelles données du moteur de recherche en streaming Reelgood révèlent une tendance surprenante – un nombre croissant de personnes diffusent du contenu à partir de sources telles que Netflix entre 8 heures et 18 heures. En d’autres termes, pendant les heures de bureau, lorsque beaucoup d’entre vous sont censés travailler.

Le travail à domicile, même si cela peut sembler amusant dans l’abstrait, peut être un ajustement majeur pour certaines personnes qui sont par ailleurs habituées aux rythmes plus familiers de la vie de bureau, des choses comme les réunions en face à face et d’autres aspects plus traditionnels de la mouture de 9 à 5. C’est le genre d’ajustement que des millions d’Américains ont fait ces dernières semaines, alors que la nouvelle flambée de coronavirus a obligé un nombre incalculable d’employeurs à passer, si possible, à un régime de travail à domicile.

De nouvelles données, quant à elles, montrent que vous êtes nombreux à dépenser combien d’heures de bureau pour, disons, des activités parascolaires. Pour être plus précis, les données partagées avec . par l’équipe du moteur de recherche de streaming Reelgood révèlent que l’activité de streaming vidéo a augmenté pendant la période où nous sommes tous censés travailler, par rapport aux données pré-coronavirus.

Parmi les tendances que Reelgood a remarquées récemment auprès de ses plus de 2 millions d’utilisateurs alors que la crise des coronavirus persiste: plus de personnes que jamais passent du temps à diffuser du contenu en ligne. Reelgood dit que cette semaine seulement, le service a enregistré une augmentation de 49% des inscriptions par rapport à la semaine précédente, tandis que les flux globaux initiés via la plate-forme Reelgood cette semaine ont également connu une augmentation de 35% par rapport à la semaine précédente.

Voici où cela devient intéressant: une plus grande partie de ce streaming se produit pendant les heures de 8 heures et 18 heures. – les heures d’ouverture, en d’autres termes.

Jusqu’à présent ce mois-ci, par rapport à janvier 2020, la lecture pendant les heures de bureau a augmenté de 8,3% tandis que le visionnage pendant les heures de bureau a diminué de 6,3%.

Tant que vous faites votre travail, ce n’est peut-être pas la pire nouvelle au monde. Si vous n’avez jamais eu à travailler à domicile pendant une période prolongée, il peut être un peu étrange de savoir comment séparer mentalement le côté travail de vous-même de tout le reste – comme en coupant à un moment précis, en trouvant comment prenez des pauses de manière responsable et soyez productif lorsque vous pourriez avoir des enfants et des animaux de compagnie qui se promènent autour de vous ou jockey pour attirer votre attention.

Assurez-vous simplement de faire attention au prochain appel de Zoom et de ne pas secouer la tête avec incrédulité devant les bouffonneries de Joe Exotic de Tiger King, ou tout ce que vous regardez sur Netflix en ce moment.

