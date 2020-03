Nous sommes en 2020, pourquoi les téléphones Samsung ne prennent-ils pas en charge les mises à jour transparentes d’Android?

Rester à jour avec les mises à jour du système est la chose la plus importante que vous puissiez faire pour protéger votre téléphone, et il y a longtemps, l’installation de ces mises à jour était un processus incroyablement lent. Mais en 2016, Google a essayé d’améliorer les choses avec de nouvelles «mises à jour transparentes» qui en ont fait un processus d’arrière-plan facile – vous pouvez même utiliser votre téléphone lors de son installation. Depuis lors, la plupart des fabricants de téléphones sont venus à l’idée, à une très grande exception près: pour une raison quelconque, Samsung refuse de donner à ses téléphones la fonctionnalité. Même son dernier Samsung Galaxy S20 Ultra à 1400 $ utilise des mises à jour décidément non ultra, désuètes et ultra-lentes qui mettent votre téléphone hors service pendant 3 à 15 minutes lors de l’installation.

C’est loin d’être le plus gros problème que vous rencontrerez avec un téléphone (d’autant plus que de nombreux fabricants de smartphones comme LG fournissent à peine des mises à jour), mais un manque de mises à jour transparentes peut être plus qu’un simple inconvénient, car il modifie la mise à jour processus d’installation à partir de quelque chose que vous pouvez faire à chaque fois à un événement que vous devez réellement planifier.

La récente mise à jour du Galaxy S20 Ultra, qui a apparemment corrigé la caméra médiocre, a mis mon téléphone hors service pendant assez longtemps pour qu’il devienne un obstacle notable au travail et à être contacté. En revanche, Google Pixel, Motorola, OnePlus et même les téléphones LG ne nécessitent vraiment qu’un redémarrage relativement rapide et normal – la seule partie intrusive du processus de mise à jour.

C’est agréable d’obtenir des mises à jour, mais c’est ennuyeux lorsqu’elles prennent une éternité à installer et que vous ne pouvez pas utiliser votre téléphone.

En effet, les mises à jour transparentes utilisent cette structure de partition A / B à leur avantage. En ayant deux partitions système distinctes, une peut être modifiée même lorsque l’appareil est démarré et en cours d’exécution, de sorte qu’une mise à jour peut être installée pendant que vous utilisez activement le téléphone – ou, au moins, pendant qu’il est dans votre poche et que vous pouvez toujours être atteint. Une fois qu’il est installé, il n’y a qu’un redémarrage rapide pour permuter entre les partitions (et une partition de secours en cas de problème).

Les téléphones de Samsung, d’autre part, s’installent à l’ancienne, avec une longue période d’attente après le redémarrage dans un mode dédié à cet effet. Et bien que les correctifs mensuels puissent être rapides, ne prenant que quelques minutes (toujours plus longtemps que les mises à jour transparentes), les mises à jour plus importantes peuvent prendre beaucoup plus de temps. Avec Samsung promettant des mises à jour mensuelles pour ses produits phares, le temps cumulé commence à s’accumuler.

Prise en charge transparente des mises à jour, détectée via la présence de partition dans l’application Treble Check sur le Galaxy S20 Ultra (à gauche) et OnePlus 7 Pro (à droite).

Nous devons noter que Samsung n’est pas le seul support de mise à jour transparente, c’est juste le plus grand. Huawei n’a pas non plus implémenté la fonctionnalité même dans son plus récent P40 Pro. Mais nous avons testé une grande variété de téléphones pour les mises à jour transparentes et la prise en charge des partitions A / B. Tous les appareils OnePlus depuis le 6 et tous les pixels l’ont, les produits phares de LG l’ont, les téléphones Nokia l’ont, les téléphones Sony l’ont, les appareils Motorola l’ont et des tonnes de téléphones encore plus bas de gamme ces dernières années l’ont.

Nous avons contacté Samsung pour plus d’informations sur l’omission de mises à jour transparentes et s’il pourrait y avoir une explication au manque de fonctionnalité sur les téléphones récents de l’entreprise, mais aucune déclaration n’a été reçue.

Alors, pourquoi le produit phare “Ultra” de 1 400 $ de Samsung manque-t-il une telle fonctionnalité de base ici en 2020? Ce n’était pas vraiment bien en 2018, mais maintenant c’est ridicule.