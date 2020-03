Nous sommes sur le point de confirmer que le rover Curiosity de la NASA a trouvé des signes de vie sur Mars – .

Pour autant que quiconque le sache, il n’y a pas de vie actuellement sur Mars. La planète rouge peut avoir des conditions propices à la vie, en particulier dans les profondeurs souterraines, mais les scientifiques n’ont pas pu le confirmer. Pour l’instant, la recherche de signes de vie passée à la surface est aussi proche que possible de la vie martienne, et le rover Curiosity de la NASA l’a peut-être trouvé.

Il y a plusieurs mois, la NASA a annoncé que son fidèle rover avait trouvé ce qui a été décrit comme des molécules organiques. Ces composés auraient pu être créés par un processus biologique – ce qui signifierait que la vie existait à un moment donné sur Mars – ou par d’autres moyens non biologiques. Maintenant, un nouveau document de recherche publié dans Astrobiology examine les voies biologiques possibles par lesquelles les composés auraient pu être créés.

Les composés organiques sont appelés thiophènes, et nous savons qu’ils peuvent être créés par des processus biologiques parce que nous l’avons vu en action ici sur Terre. Nous avons trouvé de tels composés dans les combustibles fossiles comme le charbon ainsi que dans les organismes vivants comme certaines espèces de champignons. Mais pourquoi Mars possède-t-il de telles molécules? C’est ce que les scientifiques cherchent à découvrir.

“Nous avons identifié plusieurs voies biologiques pour les thiophènes qui semblent plus probables que les voies chimiques, mais nous avons encore besoin de preuves”, a déclaré Dirk Schulze-Makuch, co-auteur de l’étude, dans un communiqué. “Si vous trouvez des thiophènes sur Terre, alors vous penseriez qu’ils sont biologiques, mais sur Mars, bien sûr, la barre pour prouver que cela doit être un peu plus élevé.”

Si les composés ont bien été formés par la vie sur Mars, il se peut qu’ils aient été formés par des bactéries. Cette bactérie est peut-être morte depuis longtemps, elle existait sur la planète il y a plusieurs milliards d’années. Malheureusement, nous devrons peut-être attendre l’arrivée de nouveaux matériels sur Mars avant de savoir avec certitude. Si tel est effectivement le cas, cependant, ce serait un événement historique révolutionnaire – la première preuve que la vie existe, ou du moins a existé, au-delà de notre planète.

Les chercheurs notent que les futures missions sur Mars, y compris le rover ExoMars Rosalind Franklin, pourraient fournir des informations supplémentaires et aider à confirmer la théorie selon laquelle la vie existait sur la planète rouge, ou potentiellement l’écraser. Un outil, en particulier, Mars Organic Molecule Analyzer, devrait jouer un rôle important dans cette enquête, et il sera porté par le rover lors de son lancement en juillet 2020.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

