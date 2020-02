Nous verrons probablement des retards et des pénuries de lancement de téléphone cette année à cause du coronavirus

Grâce à COVID-19, alias le coronavirus, nous avons déjà vu des événements majeurs dans l’espace des nouvelles de la technologie mobile annulés. Des usines à travers la Chine ont également fermé leurs portes, affectant gravement les chaînes d’approvisionnement, et les fabricants en dehors du pays sont touchés. Alors que les craintes du virus et de son impact continuent de faire des ravages sur l’économie mondiale, je pense qu’il y a de fortes chances que nous constations des retards et des pénuries téléphoniques plus tard cette année.

Pour faire précéder tout cela, je ne suis pas un analyste de marché. Je suis juste un mec qui écrit sur la technologie. Mais je ne pense pas qu’il faut un aperçu unique pour voir que si les usines sont fermées, rien ne se fait. Que cela affecte les chaînes de montage des téléphones eux-mêmes ou les chaînes d’approvisionnement dont dépendent les téléphones, de toute façon, il est plus difficile (et probablement plus cher) de mettre le prochain nouveau produit phare entre les mains des consommateurs.

Microsoft prévient déjà que les ventes d’ordinateurs pourraient être affectées en raison des fermetures de fournisseurs, et bien que certaines usines commencent déjà à rouvrir, les fermetures ne sont pas seulement un “blip” qui peut être lissé. Il faudra du temps pour que l’écart dans la fabrication se répercute dans la chaîne d’approvisionnement, mais lorsqu’il le fera, cela perturbera sérieusement le calendrier requis pour coordonner les lancements de produits.

Les entreprises passent beaucoup de temps et d’argent à organiser la logistique derrière les expéditions pour obtenir une fenêtre précise de calendrier qui leur permet de fabriquer des appareils sophistiqués comme les téléphones, et cette danse complexe va être sérieusement perturbée. Souvent, les entreprises s’approvisionneront en pièces critiques sujettes à des changements de prix ou à des pénuries auprès de plusieurs fabricants afin de couvrir les paris (et inciter les nerds obsédés par les différences de vitesse de lecture / écriture entre les différents fabricants de NAND, par exemple). Mais si les fermetures et les pénuries sont généralisées, peu importe d’où vient une pièce si aucune des entreprises qui la fabriquent ne peut l’approvisionner. Et pire encore, certains composants sont si critiques qu’il n’y a pas d’alternative ou de remplacement. Des choses comme les capteurs de caméra, les chipsets de téléphone et les écrans de Sony n’ont souvent pas d’alternative facile – vous obtenez la pièce ou vous réorganisez un produit différent sans elle. Et dans l’exemple des caméras de Sony, la société souligne déjà les limites de la demande.

Les lignes d’assemblage de produits ont besoin de pièces, point.

Lorsque les OEM doivent tourner les pouces en attendant les expéditions, cela signifie des retards. Et si les pièces ne peuvent pas être achetées en quantités suffisantes, que ce soit en attendant ou en trouvant de nouvelles sources, cela pourrait également signifier des pénuries. La rareté de la chaîne d’approvisionnement pourrait même voir les coûts de montage d’un téléphone augmenter, et comme ces coûts se répercutent sur le consommateur, cela pourrait pousser les prix déjà absurdes des smartphones encore plus haut. Cela s’est produit en 2011 avec des disques durs lorsque les usines responsables de leur production ont inondé en Thaïlande, cela est arrivé au marché de la mémoire lorsque le Japon a subi un tremblement de terre et un tsunami, et cela pourrait facilement se reproduire en raison des difficultés de la Chine maintenant.

Tout comme 2015 restera dans les mémoires des amateurs de téléphone alors que la ruée de Qualcomm vers 64 bits a ruiné toute une génération de téléphones, 2020 pourrait être considérée comme une année de retards et de téléphones plus chers. Et les divisions mobiles d’entreprises comme HTC, Sony et LG qui sont déjà en difficulté pourraient ne pas être capables de traverser cette tempête.

La Chine est le grenier numérique du monde et, à l’heure actuelle, les usines essentielles aux chaînes d’approvisionnement de nombreux fabricants de téléphones sont fermées. À bien des égards, ces retards sont le moindre de nos soucis – des vies réelles sont en jeu à mesure que les gens meurent et que la maladie se propage – mais en ce qui concerne nos problèmes du premier monde, ceux d’entre nous qui sont loin et à l’abri du coronavirus peuvent encore voir son impact sous la forme de mises à niveau téléphoniques retardées cette année, ou de coûts plus élevés.