Nous vivons tous comme des astronautes maintenant – .

Jessica Meir de la NASA révèle ce que les astronautes font pour rester en bonne santé et optimiste pendant de longs moments d’isolement.

La pandémie de coronavirus nous a tous obligés à vivre un peu plus comme des astronautes, donc prendre à cœur les conseils de Meir pourrait être une bonne façon de procéder.

Coupez la famille et les amis, rationnez les fournitures et ne vivez pas dans les limites de votre maison pendant des semaines. Je parle de notre nouveau mode de vie face à la nouvelle pandémie de coronavirus, mais je pourrais tout aussi bien décrire la vie des astronautes à bord de la Station spatiale internationale.

La petite équipe de scientifiques qui se précipite actuellement dans l’espace au-dessus de nos têtes est composée de maîtres de l’auto-isolement, et l’une de ces scientifiques – Jessica Meir de la NASA – a récemment offert certaines de ses propres idées sur la façon de rester en sécurité (et sain d’esprit) pendant ces bizarres fois.

Parlant de sa maison dans l’espace, Meir a révélé à quel point il est étrange de vivre dans un endroit éloigné, loin de tous les malheurs liés à la pandémie auxquels la planète est confrontée en bas.

“C’est quelque chose auquel nous avons beaucoup pensé ici. C’est très étrange et un peu surréaliste pour nous de voir tout cela se dérouler lorsque nous sommes restés ici pendant toute la durée de ce qui se passe sur le terrain et il semble que nous retournerons complètement sur une autre planète. » Dit Meir.

«Mais je pense qu’il y a beaucoup de choses que les gens peuvent faire pour leur faciliter un peu les choses, et certaines des choses que nous faisons ici sont d’essayer de nous en tenir à notre routine, nous nous assurons de nous en tenir à notre exercice de routine pour rester en forme et en bonne santé », dit-elle. “L’exercice, comme nous le savons, est important non seulement pour notre forme physique mais aussi pour notre bien-être mental, et c’est quelque chose que nous soulignons beaucoup ici.”

Les astronautes à bord de l’ISS ont toute une gamme d’équipements de fitness qu’ils peuvent utiliser pour briser la sueur dans l’espace. Meir et ses collègues scientifiques réservent toujours du temps pour s’assurer qu’ils restent en forme, ce qui est particulièrement important en raison de l’environnement à faible gravité. Sans que la gravité n’agisse constamment sur le corps humain, les muscles peuvent se dégrader rapidement et il est vital pour la santé de l’équipage de faire ce qu’il peut pour rester en forme.

Ce n’est pas exactement la même chose que l’auto-isolation à la maison pour éviter de propager un virus pendant une pandémie, mais beaucoup des mêmes règles s’appliquent toujours. L’exercice à la maison est quelque chose que nous pouvons tous faire, que ce soit des exercices de poids corporel comme des situps ou des pompes, ou même quelque chose de plus relaxant mais toujours aussi engageant, comme le yoga.

Il n’y a pas de pénurie d’études qui montrent que l’exercice profite également à la santé mentale, donc si vous ressentez un peu de fièvre dans la cabine, vous pourriez bénéficier de la transpiration de plusieurs façons. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aller dehors, bien sûr, et emmener le chien pour une promenade animée (tout en maintenant vos distances avec celui qui a pu avoir la même idée) est généralement une bonne idée.

Regardez la vidéo complète ci-dessus pour tirer le meilleur parti des conseils de Meir et restez en sécurité!

Source de l’image: NASA

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements portables, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

.