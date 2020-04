Nous vous avons demandé, vous nous avez dit: AccuWeather est le nouveau champion des applications météo Android

La semaine dernière, Apple est allé et a foutu un tas d’utilisateurs d’Android en achetant Dark Sky et en annonçant sa suppression du Play Store. Non seulement cela, l’API Dark Sky est également fermée, donc même nos autres applications météorologiques préférées devront trouver une autre source météo.

Dark Sky était mon application météo préférée, donc j’étais à la recherche la semaine dernière pour une nouvelle. J’ai fini par m’installer sur Overdrop; il est vraiment bien conçu, propose de nombreuses options de thème et de nombreux widgets.

Je vous ai demandé de voter pour votre application météo préférée la semaine dernière, et les résultats étaient en fait un peu surprenants par rapport à la dernière fois que nous vous avons posé cette question.

Quelle est votre application météo préférée?

Résultats

Sur près de 1 000 votes au total, 21,7% des votants ont déclaré que leur application météo préférée était la version éprouvée d’AccuWeather. Cela est surprenant pour plusieurs raisons. Personnellement, je trouve le design maladroit et un peu daté. De plus, la dernière fois que nous avons posé cette question en 2018, Google Weather / Google Assistant / Google Search a remporté ce sondage par un glissement de terrain. Maintenant, il joue le deuxième violon avec 14,2% des voix.

La troisième place revient à Dark Sky, bientôt disparu, avec 13,1% des votes, tandis que 10,9% d’entre vous utilisent simplement l’application météo par défaut de votre téléphone.

Aujourd’hui, Weather est également une option populaire avec 7,8% des votes, et Weather Underground a obtenu 6,2% des votes.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Pepper787: Weatherbug. L’application météo la plus complète de toutes.Mike F: Si vous allez être déçu par la météo, vous pourriez aussi bien vous divertir avec l’application. C’est pourquoi j’utilise CarrotYankee Pride: WeaWowHawkowl: WeatherbugRandy: J’utilise Yahoo! Temps. C’est l’un des rares à avoir un joli widget 4 × 2. Juan Carlos: Eh bien, j’utilise la météo d’aujourd’hui, Wurcanes, Raindar, c’est que vivre dans les Caraïbes n’est pas facile! IronManCC: J’utilise Google Weather / Google Assistant sur mon Pixel XL; mais aussi avoir Storm Radar installé, ce qui me donne une excellente application radar, ainsi que des prévisions météorologiques décentes – C’est une application complimentante géniale à utiliser avec les téléphones Google. J’ai essayé The Weather Channel plusieurs fois, et j’ai bien aimé; mais si elle avait consommé une quantité ÉNORME de données lors d’un voyage sur la route – je parle de Go de données.Inha1966: Plus important que l’application météo (la météo d’aujourd’hui dans mon cas), quelle est votre source météo préférée !! Was Dark Sky..Jēkabs: J’utilise la météo géométrique et je l’adore! Il a également un fond d’écran en direct incroyable. Et le meilleur de tous: c’est gratuit (pas de publicités, pas de versions payantes)! Selso Ouiti: J’aime MyRadar. Des tonnes de couches.

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!