Nous vous avons demandé, vous nous avez dit: le OnePlus 8 Pro surpasse le Galaxy S20 Plus

OnePlus a augmenté ses prix chaque année depuis le OnePlus One. Cette année était le même cas, mais personne ne s’attendait à ce que l’entreprise fasse ce qu’elle a fait: créer un vrai rivaliser avec le Samsung Galaxy S20. Un véritable indice IP, un système de caméra solide et un logiciel d’une qualité irréprochable ne sont que quelques-unes des principales caractéristiques du OnePlus 8 Pro. Par coïncidence, le Galaxy S20 Plus partage ces mêmes fonctionnalités, ainsi que de nombreuses autres spécifications similaires. Ils sont même au même prix (avec des remises)!

La semaine dernière, nous vous avions demandé d’en choisir un: OnePlus 8 Pro ou Samsung Galaxy S20 Plus. Nous avons beaucoup de fans de OnePlus qui lisent Android Authority, nous nous attendions donc à ce que le OnePlus 8 Pro gagne celui-ci, mais les résultats brossent un tableau plus intéressant que nous ne le pensions à l’origine.

Choisissez-en un: OnePlus 8 Pro ou Samsung Galaxy S20 Plus?

Résultats

Sur plus de 10000 votes totaux sur le site Web et Twitter, une grande majorité (47,6%) des lecteurs d’Android Authority ont choisi le OnePlus 8 Pro plutôt que le Galaxy S20 Plus. Seulement 32,75% des lecteurs ont choisi le Galaxy S20 Plus plutôt que le OnePlus, tandis que 19,64% des électeurs ont déclaré qu’ils n’aimaient aucun des deux téléphones. Eh bien.

Fait intéressant, les électeurs du site Web étaient beaucoup plus disposés à choisir le OnePlus 8 Pro plutôt que le S20 Plus – ces résultats ont montré que le OnePlus s’en allait avec 55,28% des voix contre 34,54% pour le S20 Plus. Les électeurs de Twitter étaient plus déchirés. Là, le OnePlus 8 Pro a “seulement” obtenu 44,8% des voix contre 32,1% pour le S20 Plus.

Pourtant, les résultats sont clairs. La plupart d’entre vous préfèrent le OnePlus 8 Pro au Galaxy S20 Plus.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

Pedro Monteiro: OnePlus pour moi, les deux ont les meilleures spécifications, mais j’aime le look du oneplus mieux et c’est moins cher.Seba Edu Irarrazabal: One Plus !!! Jeff: samsung! beaucoup mieux que le chinois plus la copie de Samsung. propre entreprise qui innove.DBS: Ils ont tous deux des omissions inadmissibles qui rompent l’accord, à commencer par le manque de prises casque.

Le OnePlus manque alors de stockage extensible et d’un bon appareil photo.

À son tour, le S20 a un trou intrusif au milieu de l’écran et un processeur de merde dans la plupart des pays du monde. Donc, évidemment, non plus. Roaduardo: S20 Plus parce que son affichage est BEAUCOUP moins incurvé que l’OP. C’est la raison principale pour laquelle j’imagine le Samsung par rapport à l’OP. Si OP aplatit leurs écrans comme le Pixel et les iPhones, je suis avec OP jusqu’à ma mort. Non. Sathyam Naidu: La compétition est très élevée, mais les charges sont élevées pour les personnes de classe moyenne. Blee: OnePlus facture désormais des prix phares! Je n’achèterais aucun S20 plus ou OnePlus 8 Pro à cause de leurs prix. Mais s’il était gratuit, je choisirais le OnePlus 8 Pro en raison de son aspect général et de sa conception, j’adore

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!