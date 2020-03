Nous vous avons demandé, vous nous avez dit: surprise surprise, la plupart d’entre vous utilisent Android 10

Selon la société qui fabrique votre téléphone, vous pouvez obtenir une nouvelle mise à jour Android juste après son annonce, ou vous devrez peut-être attendre des mois.

L’aperçu du développeur Android 11 a été un gros sujet de conversation cette semaine, avec la mise à jour maintenant sur les téléphones Pixel. Cependant, même si Google ne mettra pas à jour son tableau de distribution pour nous donner les chiffres exacts, nous savons que la majorité des utilisateurs n’exécutent même pas Android 10, la dernière version stable d’Android.

Et bien non Ordinaire utilisateurs, de toute façon. La semaine dernière, nous vous avons demandé quelle version d’Android vous utilisez, et les résultats ne devraient pas être si surprenants pour un site Web axé sur Android.

Quelle version d’Android utilisez-vous?

Résultats

Sur plus de 1 300 votes au total, 62% des votants ont déclaré qu’ils utilisaient Android 10, tandis que 4% utilisaient déjà la nouvelle version Android 11 Developer Preview. Je n’attendrais rien de moins de la part des personnes qui lisent un site Web Android.

De plus, 23% utilisent Android 9 Pie, 6% sont toujours sous Android 8-8.1 Oreo et 3% utilisent Android 7-7.1 Nougat. Et puis, il y a 1% des lecteurs Android Authority qui utilisent toujours Android 6 Marshmallow et Android 4.4 KitKat.

Il est toujours intéressant de voir combien de lecteurs AA exécutent chaque version d’Android. Je n’ai pas de chiffres exacts, mais je peux aussi vous dire que si ce sondage incluait des versions iOS, ces chiffres rivaliseraient avec les numéros d’Android 10.

Voici ce que vous aviez à dire

Voici quelques-uns des meilleurs commentaires du sondage de la semaine dernière expliquant pourquoi ils ont voté comme ils l’ont fait:

John Wentworth: Je suis sûr que Google ferait n’importe quoi pour que les numéros installés ressemblent à ce sondage lolDavin Peterson: Mon téléphone Nokia était censé être mis à niveau vers Android 10 le mois dernier, mais il a été retardé en raison du Coronavirus. Il est maintenant prévu d’obtenir Android 10 début avrilCharles Lindsey: Je suppose que Samsungs Galaxy s3 a été abandonné par Samsung et Android? Milas: Utilisation de Huawei mate 10 lite avec Android 8.0shridhar 1166: Actuellement dû Pixel 3 .. Les notifications sont bien meilleures maintenantMontisaquadeis: Ma note 10+ sonne Android 10 tandis que mon Kindle Fire HDX 8.9 ″ de 2013 utilise toujours Android 4.2.2. Je n’ai pas encore trouvé de tablette MIDRANGE pouvant remplacer celle-ci

C’est tout pour cette semaine. Comme toujours, merci pour votre vote, merci pour les commentaires, et n’oubliez pas de nous faire part de votre avis sur les résultats ci-dessous!