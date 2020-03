Nouveau design passionnant et caméras de pointe – .

Huawei a dévoilé sa toute nouvelle série phare P40 lors d’un événement médiatique en ligne uniquement, et la série comprend trois appareils: le Huawei P40, P40 Pro et Huawei P40 +.

Le P40 Pro est le meilleur du lot, avec une conception tout écran unique avec une caméra de reconnaissance faciale 3D à trous et un module de caméra multi-objectif considérablement amélioré.

Tous les téléphones P40 seront livrés sans applications Google à bord, car Huawei n’a toujours pas le droit de faire affaire avec Google.

L’événement de lancement du Huawei P40 Pro aurait dû avoir lieu à Paris, en France, mercredi, avec le PDG Richard Yu, prononçant son discours devant un public bondé. Huawei occupe toujours une place de choix en Europe et sur d’autres marchés malgré l’interdiction de l’année dernière aux États-Unis, qui a notamment privé les applications Google des téléphones Android Huawei. Mais ce ne sont pas des temps normaux. Paris, comme beaucoup d’autres endroits, est verrouillé et les rassemblements publics comme le lancement d’un tout nouveau téléphone sont interdits. Même s’ils ne l’étaient pas, personne ne risquerait d’accueillir un événement public tant que le nouveau coronavirus fait toujours rage. Huawei a donc dévoilé les trois combinés Huawei P40 – oui, il y en a trois – via un événement de presse en ligne uniquement. Ce sont le P40, le P40 Pro et le P40 Pro +, trois combinés haut de gamme qui rivaliseront directement avec la série Galaxy S20, tous les autres produits phares Android et l’iPhone.

Tout comme Huawei l’a taquiné il y a quelques mois, les téléphones P40 Pro présentent en effet un design différent de tout ce que l’on voit dans l’industrie. Et, comme prévu, les téléphones P40 visent à offrir une meilleure expérience d’appareil photo qu’auparavant. Malheureusement, la série P40 décevra certains fans de la série en ce qui concerne les logiciels, car nous examinons toujours le logiciel Android 10 de Huawei sans aucune application Google sur les trois téléphones.

Tous les combinés de la série P40 comportent des affichages perforés sur tous les écrans, mais ce sont les modèles Pro qui offrent ce que l’on appelle un «affichage de débordement». C’est une conception bord à bord complète avec les quatre bords légèrement incurvés. Mais ce ne sont pas des courbes spectaculaires comme l’affichage en cascade vu sur le modèle Mate 30 Pro de l’année dernière.

Les Huawei P40 Pro et P40 Pro + ont un autre avantage sur le P40, et c’est un système de reconnaissance faciale 3D intégré dans le trou en forme de pilule qui perce l’écran. C’est certainement mieux que ce que Samsung a fait jusqu’à présent avec ses propres écrans perforés et une fonctionnalité que l’on ne voit sur aucun autre appareil récent. Tous les modèles P40 disposent également de capteurs d’empreintes digitales à l’écran, qui sont censés être 30% plus rapides et 30% plus grands qu’auparavant.

Les modèles P40 Pro de Huawei sont dotés d’écrans 90 Hz 6,58 pouces qui ne sont pas aussi bons que l’écran 120 Hz de Samsung pour le Galaxy S20, mais ils sont toujours meilleurs que les écrans 60 Hz classiques de la plupart des autres combinés, l’écran 6,1 pouces du Huawei P40 inclus.

Le module de caméra est l’élément de conception le plus important à l’arrière, avec les téléphones dotés de trois, quatre et cinq capteurs orientés vers l’arrière.

Le P40 Pro + contient le système de caméra le plus puissant des trois modèles, avec cinq objectifs, dont un objectif ultra grand-angle de 50 mégapixels, un objectif Cine ultra-grand-angle de 40 mégapixels, un téléobjectif optique Super Periscope 10x de 8 mégapixels, 8 -mégapixel 3x téléobjectif optique et capteur Huawei ToF. Le P40 Pro (image ci-dessus) possède le deuxième meilleur appareil photo avec quatre capteurs, comprenant le même tireur de 50 mégapixels et le même objectif Cine de 40 mégapixels, un téléobjectif périscope optique 5x de 12 mégapixels et un capteur ToF de Huawei. Le P40 ordinaire, quant à lui, dispose d’un objectif ultra grand-angle de 16 mégapixels, d’un objectif grand angle Ultra Vision de 50 mégapixels et d’un téléobjectif optique 3x de 8 mégapixels.

Le capteur de 50 mégapixels est le point culminant du système de caméra P40, avec un capteur RYYB 1 / 1,28 pouces plus grand que celui disponible sur les appareils concurrents. Huawei a déclaré qu’un tout nouveau moteur d’image AI aidera à améliorer l’expérience de la caméra grâce à une suite de nouveaux algorithmes destinés à améliorer la mise au point, le zoom et la photographie en basse lumière. Le P40 Pro + est également le premier téléphone au monde à disposer d’un système de zoom à double téléobjectif, où un téléobjectif optique ordinaire 3x et un téléobjectif optique Super Periscope 10x fonctionnent ensemble pour améliorer le zoom.

Le même processeur que celui du Mate 30 Pro alimente également les téléphones P40. C’est la puce Kirin 990 5G que Huawei a annoncée l’automne dernier. Tout refroidir est un système SuperCool à 4 couches qui comprend un film de graphène 3D ainsi qu’un système de refroidissement à chambre de vapeur mince.

Le P40 Pro et Pro + disposent de batteries de 4 200 mAh, tandis que le P40 contient un pack de 3 800 mAh plus petit. Les pros prennent en charge la charge filaire super rapide de 40 W et la charge sans fil 40 W, tandis que le P40 n’obtient qu’une charge filaire de 22,5 W.

Enfin, les versions Pro sont toutes deux classées IP68, tandis que le modèle moins cher n’obtient qu’une classification IP53.

Les téléphones de la série P40 seront disponibles en Europe et dans d’autres régions au cours des prochaines semaines. Le P40 coûtera 800 €, tandis que le P40 Pro commence à 1000 € en Europe. Huawei a annoncé de nouvelles couleurs pour la série P40, y compris Ice White, Black, DeepSea Blue, Silver Frost et Blush Gold, tandis que le P40 Pro + sera disponible en céramique noir et blanc.

La seule chose que de nombreux acheteurs potentiels n’aimeront pas est le manque d’applications Google. Huawei, cependant, a déclaré qu’il avait considérablement augmenté le nombre d’applications AppGallery et prévoyait de continuer à ajouter des applications dans un proche avenir. Les utilisateurs pourront charger les applications des développeurs et charger l’expérience d’autres magasins comme Amazon, mais ne vous attendez pas à pouvoir facilement charger le magasin Google Play et toutes ses applications populaires. Huawei a également dévoilé une application MeeTime, une application de chat vidéo qui sera disponible sur tous les appareils Huawei et affrontera des concurrents existants tels que FaceTime et d’autres. L’application peut également fonctionner avec d’autres applications AppGallery qui pourraient bénéficier d’une fonctionnalité de chat vidéo intégrée.

La présentation complète du Huawei P40 est disponible ci-dessous, avec des démos mettant en évidence les fonctionnalités de l’appareil photo du téléphone.

