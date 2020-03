Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe: le guide ultime

Source: Nintendo

Super Mario Odyssey peut être incroyable, mais ce n’est pas la même chose qu’un jeu de plateforme Mario 2D traditionnel – quelque chose que la Nintendo Switch manquait depuis son lancement. Mais alors que Nintendo continue de canaliser les jeux Wii U sur sa console portable beaucoup plus réussie, cela a changé avec la sortie de New Super Mario Bros U Deluxe. Bien qu’il s’agisse à peu près du même jeu que vous avez joué sur la Wii U, il y a des cadeaux et des surprises cachés supplémentaires pour pimenter le deuxième tour du jeu, ainsi que l’ajout du DLC vert préféré de tous.

Champignon boppin ‘

Nouveau Super Mario Bros.U Deluxe

Retour au royaume des champignons

Le nouveau Super Mario Bros.U Deluxe ramène l’entrée du jeu de plateforme Mario de la Wii U pour un autre tour, avec tout le contenu DLC fourni avec l’original, deux nouveaux personnages, de nouveaux modes de jeu et un nouvel élément pour pimenter votre aventure Mushroom Kingdom.

Voici tout ce que vous devez savoir sur New Super Mario Bros U Deluxe:

Qu’est-ce que New Super Mario Bros U?

Le nouveau Super Mario Bros U Deluxe est un jeu de plateforme similaire à n’importe quel autre jeu de plateforme Mario d’espace 2D que vous pouvez imaginer. Vous pouvez marcher, courir et sauter à travers un espace 2D, piétiner les ennemis et franchir les obstacles et les lacunes. Mario peut obtenir tous ses power-ups habituels, puis certains, y compris les Super Champignons, les Fleurs de Feu, les Costumes Tanooki et d’autres pour l’aider à repousser les ennemis et à compléter les niveaux.

Le jeu est livré avec un certain nombre d’autres fonctionnalités qui vous permettent de jouer avec plusieurs personnages, de jouer avec vos amis ou d’explorer des niveaux sous un angle différent de celui dans lequel vous les aviez initialement joué.

Puis-je jouer avec des amis?

Oui! Le nouveau Super Mario Bros.U Deluxe est jouable en solo ou avec jusqu’à quatre joueurs à la fois, chacun utilisant un Joy-Con ou un autre contrôleur. Les personnages peuvent interagir les uns avec les autres, y compris se jeter les uns aux autres et se sauter sur la tête pour traverser des lacunes difficiles … ou simplement se jeter dans la lave.

Qu’est-ce qui est différent dans la version Deluxe?

En plus de simplement avoir une meilleure apparence, il existe un certain nombre de changements et d’améliorations par rapport aux jeux originaux New Super Mario et Luigi U.

L’une des plus grandes différences réside dans la liste des personnages. Au total, il y a cinq personnages jouables: Mario, Luigi, Nabbit, Toad et Toadette. Le crapaud que vous pouvez jouer est “Yellow Toad” des jeux originaux, et bien que Blue Toad semble avoir été supprimé et remplacé par Toadette, vous pouvez réellement jouer à Blue Toad comme un échange de palette de Yellow Toad en appuyant sur la touche “ZL” sur l’écran de sélection des personnages lorsque le crapaud jaune est choisi.

Toadette est un ajout intéressant, car elle peut se transformer en un personnage appelé Peachette en ramassant une Super Couronne dans les niveaux du jeu. Cela lui donne des capacités de pêche, comme le flottement. Elle est un excellent personnage pour les nouveaux joueurs, car il lui est difficile de tomber de la scène.

Le jeu comprend également une galerie de conseils si vous avez du mal à progresser, un super guide qui terminera les niveaux pour vous et des vidéos de référence pour battre les niveaux.

Pour ceux qui trouvent le jeu trop facile, cependant, New Super Mario Bros U Deluxe comprend trois nouveaux modes: Boost Rush, Challenges et Coin Battle qui offrent des défis plus complexes.

Enfin, les fans de Luigi peuvent se réjouir, car tout le contenu DLC de New Super Luigi U est également disponible gratuitement, au lancement.

Qu’est-ce que la Super Crown et Bowser (ou quelqu’un d’autre) peut-il la porter?

La Super Couronne est un nouvel élément du jeu qui apparaîtra en frappant certains blocs et de la même manière que les autres power-ups sont collectés. Bien que d’autres personnages puissent voir la Super Couronne lorsque vous jouez comme eux, seule Toadette peut la ramasser, la transformant en Peachette. Donc, même si vous avez vu fanart sur les réseaux sociaux de quelqu’un appelé Bowsette, ce personnage n’existe pas dans le jeu.

Peachette est un personnage très flottant qui peut faire un double saut pour l’aider à éviter de tomber aussi souvent et à atteindre facilement les zones en hauteur. Elle perd la Super Couronne si elle est touchée par un ennemi ou si elle prend un autre power-up, comme une fleur de feu.

Qu’est-ce que New Super Luigi U?

New Super Luigi U était à l’origine un DLC sorti pour New Super Mario Bros U pendant l’année de Nintendo de Luigi en 2013. Dans sa forme originale, vous pouviez jouer à l’intégralité du jeu avec Luigi comme personnage principal, Nabbit remplaçant Mario dans le groupe de quatre personnages jouables. Mario n’était pas jouable du tout dans le cadre de ce DLC. Luigi a une physique légèrement différente de Mario, et de nombreux niveaux ont été ajustés pour compenser ses sauts plus élevés et ses mouvements flottants.

Ce DLC est inclus dans New Super Mario Bros U Deluxe avec quelques ajouts. Étant donné que le jeu vous permet de jouer avec l’un des personnages possibles (Mario, Luigi, Toad, Nabbit et Toadette), vous pouvez maintenant jouer avec le mouvement plus flottant de Luigi dans les niveaux Mario et le mouvement plus stable de Mario dans les niveaux Luigi.

Les amiibo sont-ils pris en charge?

Bien qu’il semble contre-intuitif, le support amiibo n’était pas proposé pour New Super Mario Bros.U, ni ajouté jusqu’à présent à la version Deluxe. Il semble qu’il n’y ait aucune raison de dépoussiérer cet amiibo Mario pour ce jeu, mais restez à l’écoute au cas où Nintendo apporterait un gros coup de pouce amiibo à l’avenir!

Où peux-je le recevoir?

Le nouveau Super Mario Bros U Deluxe est maintenant disponible sur Nintendo Switch et coûte 60 $.

Si vous avez d’autres questions sur New Super Mario Bros U Deluxe, faites-le moi savoir dans les commentaires!

