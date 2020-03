Nouveau sur Amazon Prime en mars: Agatha Christie’s The Pale Horse et plus

Mars est arrivé, ce qui signifie que de nouveaux contenus sont arrivés sur Amazon Prime Video. Ce mois-ci nous apporte horreur et mystère, avec une liste fantastique de nouveaux films et émissions originales d’Amazon Prime. Agatha Christie’s The Pale Horse – une mini-série basée sur la fiction policière du même auteur du même nom. Il est suivi par la comédie noire suspensive Blow the Man Down, tandis que le thème de l’horreur est complété par l’ajout de films comme The Descent, Pet Sematary et d’autres. Voici tout le nouveau contenu Amazon Prime Video que vous devriez rechercher en mars 2020.

Nouveau sur Amazon Prime Video en mars 2020 – faits saillants

1. Le cheval pâle d’Agatha Christie (13 mars)

«Nous sommes tous rationnels lorsque le soleil brille. C’est différent quand il fait nuit. ” Cette citation englobe parfaitement les sentiments de Mark Easterbrook – un homme apparemment rationnel dont la vie est bouleversée lorsque son nom est trouvé sur une liste dans la peau d’une femme morte. Beaucoup de personnes sur la liste sont déjà mortes et Easterbrook est vite consumé par la peur, convaincu qu’il est le prochain. Mais quelque chose de surnaturel est-il à l’œuvre ou peut-il échapper à son destin supposé?

Le Pale Horse est une mini-série en deux parties basée sur le livre du même nom d’Agatha Christie. Bien qu’elle ne soit pas entièrement fidèle, l’adaptation de la scénariste Sarah Phelps offre toujours tous les sensations fortes «classiques» et réussit à créer un sentiment d’appréhension et de mystère qui exige votre attention. La série est également visuellement époustouflante, résumant parfaitement l’apparence et le sentiment de l’époque dans laquelle elle se déroule. Le spectacle pourrait avoir une fin conflictuelle, mais cela vaut vraiment la peine d’être regardé quand il arrivera sur Amazon Prime Video en mars.

2. Blow the Man Down (20 mars)

La vie dans le sombre village de pêcheurs de Easter Cove n’a pas été tendre avec Mary Beth et Priscilla Connolly. Ayant récemment perdu leur mère, les sœurs en deuil ont du mal à rester au top des factures et à garder le magasin de pêche familial ouvert. Mais les choses sont sur le point de s’aggraver lorsque l’un d’eux se heurte à un homme menaçant et le tue accidentellement. Les sœurs doivent maintenant se regrouper pour survivre et, ce faisant, elles découvrent à quel point certains des secrets de leur petite ville sont profonds.

Blow the Man Down est une comédie noire prometteuse inspirée des Coen Brothers, pleine de suspense. Le film a été présenté pour la première fois l’année dernière au Festival du film de Tribeca et a déjà recueilli de nombreuses critiques positives. Il est actuellement à 100% sur Rotten Tomatoes, nous vous recommandons donc de ne pas le sauter lorsqu’il arrivera sur Amazon Prime Video le 20 mars.

Tout nouveau sur Amazon Prime Video en mars 2020

