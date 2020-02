Nouveautés dans iOS et iPadOS 13.4: partage de dossiers iCloud, barre d’outils de messagerie mise à jour, nouveaux autocollants Memoji, etc.

Apple a publié aujourd’hui les premiers bêtas iOS et iPadOS 13.4 pour les développeurs, apportant pas mal de nouvelles fonctionnalités utiles, des modifications de conception et des changements qui méritent d’être connus.

Ci-dessous, nous avons rassemblé toutes les modifications que nous avons trouvées jusqu’à présent dans iOS et iPadOS 13.4.

Nouvelle barre d’outils de messagerie

L’application Mail a une conception de barre d’outils mise à jour qui éloigne l’icône de réponse de l’icône de suppression. Apple dans iOS 13 a déplacé ces deux boutons ensemble, ce qui a entraîné la suppression accidentelle de courriels au lieu de leur répondre.

L’icône de la corbeille a également été placée juste à l’endroit où l’icône de réponse se trouvait dans iOS 12, provoquant des problèmes de mémoire musculaire.

Le nouveau design, qui est disponible lors de l’affichage d’un e-mail, place le bouton de réponse à l’extrême droite, le bouton de suppression à l’extrême gauche et les icônes de dossier et d’indicateur entre eux.

Partage de dossiers iCloud

Lorsque iOS 13 a été introduit pour la première fois, le partage de dossiers iCloud a été annoncé comme l’une des nouvelles fonctionnalités. Il était apparemment difficile à mettre en œuvre, car il a été supprimé pendant la période de test bêta.

Dans iOS 13.4, le partage de dossiers iCloud est enfin disponible, permettant aux dossiers de l’application Fichiers d’être partagés avec d’autres personnes.

Nouveaux autocollants Memoji

Apple dans iOS 13 a introduit des autocollants Memoji, qui sont des autocollants de style emoji qui présentent vos personnages Memoji et Animoji. Dans iOS 13.4, il y a neuf nouvelles poses d’autocollants à choisir, y compris le visage choqué, le visage avec des coeurs, les yeux qui roulent, et plus encore.

Achats universels macOS / iOS / tvOS

Apple a introduit de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux développeurs de regrouper des applications iOS, des applications tvOS et des applications macOS pour un prix d’achat unique.

Cela permettra aux développeurs qui créent des applications iOS et macOS de les vendre en un seul ensemble, ce qui n’est pas une fonctionnalité qui était disponible.

Le changement sera pratique pour les développeurs et les clients, car les utilisateurs iOS et macOS pourront effectuer un achat pour une application multiplateforme. Les développeurs pourront également créer pour la première fois des offres Mac et iOS à prix réduit.

CarPlay

Selon Rene Ritchie d’iMore, il y a de nouveaux contrôles d’appel et des contrôles de navigation tiers dans CarPlay.

API CarKey

Il semble y avoir une nouvelle API dans iOS 13.4 appelée CarKey qui est conçue pour permettre à l’iPhone et à l’Apple Watch de déverrouiller, verrouiller et démarrer une voiture compatible, selon ..

Les utilisateurs pourront utiliser CarKey dans des véhicules dotés de capacités NFC, l’iPhone ou l’Apple Watch déverrouillant la voiture lorsqu’ils se trouvent à proximité. L’authentification via Face ID ne sera pas requise et le processus d’appariement initial se fera via l’application Wallet.

CarKey peut être partagée avec d’autres personnes, comme des membres de la famille, avec des conducteurs capables de les inviter via l’application Wallet pour avoir accès à la clé sur leurs appareils Apple. Sur la base des signes dans le code, Apple travaille avec certains constructeurs automobiles pour implémenter la fonctionnalité dans la mise à jour iOS 13.4.

Services de location

Selon les notes de publication d’Apple pour les mises à jour iOS 13.4 et iPadOS 13.4, lorsqu’une application demande l’autorisation des services de localisation Always pour la première fois après avoir été autorisée à utiliser l’application, l’iPhone ou l’iPad de l’utilisateur affichera immédiatement l’invite d’autorisation.

La signification de ce changement n’est pas encore tout à fait claire, mais certaines applications qui souhaitent toujours avoir accès à l’emplacement d’un utilisateur ont été contrariées par les modifications des services de localisation qu’Apple a introduites dans iOS 13 limitant cet accès.

Certaines applications, comme Tile, souhaitent toujours avoir accès pour fournir une fonctionnalité de suivi complète.

Raccourcis clavier sur iPad

Pour l’iPad, il existe de nouveaux raccourcis clavier dans l’application Photos pour naviguer entre les onglets, rechercher et créer des albums. En mode plein écran, il existe également des raccourcis clavier pour supprimer des photos, dupliquer des photos et passer en mode Édition.

Action des raccourcis Shazam

Il existe une nouvelle option de raccourcis pour “Shazam It” lors de la création d’un raccourci dans l’application Raccourcis.

Remappage des clés matérielles iPadOS

Comme l’a noté le développeur Steve Troughton-Smith, il semble y avoir une nouvelle option pour le remappage des touches matérielles sur un clavier connecté à un iPad.

Autres caractéristiques

