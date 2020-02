Nouveautés d’iOS et iPadOS 13.4 Bêta 2: nouveaux paramètres d’application TV, barre d’outils de messagerie mise à jour et plus

Apple a publié aujourd’hui les deuxièmes bêta iOS et iPadOS 13.4 pour les développeurs, introduisant des modifications et des ajustements supplémentaires au système d’exploitation qui méritent d’être notés.

Dans la première version bêta, Apple a ajouté une nouvelle barre d’outils Mail, le partage de fichiers iCloud, de nouveaux autocollants Memoji et a annoncé la prise en charge prochaine des achats universels pour les applications iOS et Mac. Dans cette version bêta, il y a une section de paramètres remaniée pour l’application TV, un ajustement à la barre d’outils et de nouvelles informations sur la fonctionnalité CarKey qu’Apple a en préparation.

Nous avons arrondi toutes les modifications que nous avons trouvées dans iOS et iPadOS 13.4 beta 2 jusqu’à présent, et nous ajouterons à cette liste si et quand de nouvelles fonctionnalités sont découvertes.

Application TV

Apple a mis à jour les paramètres de l’application TV sur iPhone et iPad, en ajoutant un certain nombre de nouvelles options pour contrôler les téléchargements de données et la diffusion en continu.

Il existe des options pour utiliser les données cellulaires pour la diffusion en continu ou les téléchargements, ces options étant désactivées par défaut. Ceux qui ont un plan de données illimité peuvent vouloir modifier ces paramètres pour pouvoir regarder du contenu dans l’application TV sur leurs iPhones lors de l’utilisation d’un réseau LTE.

Il existe également des options pour diffuser des vidéos “Data Saver” ou des vidéos “Haute Qualité” via WiFi ou cellulaire, Data Saver limitant l’utilisation des données à un maximum de 600 Mo par heure.

Pour les téléchargements, il existe des options pour les téléchargements rapides qui sont de qualité inférieure afin qu’ils téléchargent plus rapidement, ou de haute qualité pour les téléchargements plus lents qui semblent mieux mais utilisent également plus de stockage. Apple dit que les vidéos téléchargées de haute qualité incluent le HDR lorsqu’elles sont disponibles.

Sous ces nouveaux paramètres, les options standard Siri & Search et Notifications sont disponibles, ainsi que les bascules pour Afficher les scores sportifs, Utiliser l’historique de jeu et Définition vidéo, qui existaient auparavant.

Barre d’outils de messagerie

Apple a mis à jour la barre d’outils Mail dans la première version bêta pour éloigner le bouton de suppression du bouton de réponse pour éviter la suppression accidentelle des e-mails, et dans la version bêta 2, Apple a encore modifié la barre d’outils. La barre d’outils mise à jour supprime l’icône de drapeau de la version bêta précédente et ajoute un bouton de composition à l’extrême droite, déplaçant le bouton de réponse d’un point vers le milieu. Le dossier et les icônes de suppression sont restés les mêmes.

Clef de voiture

Apple travaille sur une nouvelle fonctionnalité “CarKey” conçue pour permettre à un ‌iPhone‌ ou à une Apple Watch de déverrouiller, démarrer et verrouiller des véhicules compatibles NFC.

Comme cela a été constaté dans la première version bêta, les clés numériques CarKey peuvent être partagées par d’autres, mais la seconde version bêta ajoute de nouvelles informations confirmant que les clés pourront être envoyées aux personnes dans les conversations iMessage, un peu comme les paiements Apple Cash.

Les personnes qui reçoivent une clé CarKey pourront utiliser cette clé numérique pour accéder au véhicule compatible CarKey du propriétaire.

Autres caractéristiques

Vous voyez une fonctionnalité que nous avons manquée? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous l’ajouterons à la liste.

