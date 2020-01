Nouveaux emoji, orphelin pour le Galaxy e, la mauvaise journée d’Apple de 838 millions de dollars et plus d’actualités technologiques

Votre condensé technologique, par le biais de la newsletter DGiT Daily, pour le jeudi 30 janvier.

1. Nouveaux emoji entrants

Unicode a convenu d’un emoji final pour la sortie d’Emoji 13: 117 emoji arriveront en 2020 (Emojipedia et crédit pour l’image ci-dessus aussi).

62 emoji sont nouveaux, y compris le visage souriant avec larme, le cœur anatomique, la fondue, l’ours polaire, la camionnette, le boomerang, et plus encore. Il y a aussi beaucoup plus de variantes de genre et de ton de peau, 55 d’entre elles, donc les emoji Ninja auront une gamme plus complète de tons de peau, par exemple, et il y a un Père Noël neutre. les expressions faciales incluses sont un peu tristes, mais peu tristes ont un emoji, alors peut-être qu’il y en a assez? Et les emoji sont parfois perdus (comme les emojis blob de Google) ou leur signification change au fil du temps – comme examiné ici.

Quand viennent-ils?

Il y a un peu d’attente, Unicode notant que “les nouveaux emoji commencent généralement à apparaître sur les téléphones mobiles en septembre / octobre” après que les processus ont été suivis et que les artistes emoji ont fait leur travail, je suppose. Avant que l’art ne puisse être libéré, de petites choses doivent encore être élaborées, comme les noms exacts des emoji, des mots clés de recherche pour les nouveaux emoji dans plus de 80 langues, et l’ordre de tri des emoji, seront tous finalisés d’ici la mi-avril. Emojipedia propose une présentation vidéo du nouveau marchandises (YouTube).

2. Un détective médico-légal dit que les téléphones Android sont désormais plus difficiles à casser que les iPhones (Autorité Android).

3. Une caméra sous l’écran ne paraîtra probablement pas de si tôt: Xiaomi pense que de bonnes caméras sous-écran sont impossibles, pour l’instant, car elles auront un impact sur la qualité des écrans (Autorité Android).

4. Sans nouvel appareil Galaxy «e» à l’horizon, le Samsung Galaxy S10e sera-t-il en panne comme une expérience unique? (Autorité Android).

5. Apple propose de nouveaux iPhone, iPad et MacBook Pro à moindre coût cette année, prédit un analyste (CNET).

6. Apple doit payer 838 millions de dollars pour avoir enfreint les brevets WiFi de CalTech, Apple pour faire appel (Engadget).

7. Les données financières de Facebook ont ​​été dévoilées et affichent leur croissance la plus lente de tous les temps, avec des coûts en hausse de 51%, notamment en termes de personnel. Mais je fais toujours beaucoup d’argent: 7,4 milliards de dollars (TechCrunch). En outre, Facebook règle un procès pour son utilisation de la reconnaissance faciale, pour 550 millions de dollars (Engadget).

8. Microsoft, en revanche, a enregistré de bons résultats: les entreprises Office, Surface et cloud sont en tête du deuxième trimestre. Le matériel de surface est désormais une entreprise de 2 milliards de dollars. À la baisse, les revenus des jeux ont chuté, mais la Xbox One X devrait reprendre cela en théorie (The Verge).

9. Plus de données financières: Samsung Electronics espère que la 5G l’aidera à vendre plus de tout, tandis que Tesla a connu un assez bon trimestre (The Verge).

10. Il y a maintenant 240 satellites SpaceX Starlink dans l’espace alors que SpaceX en lance 60 autres et bloque l’atterrissage de la fusée en mer (Space.com).

