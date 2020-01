Nouvelle interdiction de Huawei aux États-Unis en raison d’un désaccord avec le Pentagone

Plus tôt dans la journée, nous avons découvert que le département américain du Commerce avait rendu une décision qui limiterait davantage la vente de technologie américaine à Huawei. Maintenant, il s’avère que le département du Commerce a retiré la décision, citant des désaccords au sein du Pentagone. Selon ., les responsables du Pentagone se rangent du côté de certaines entreprises américaines qui ne veulent pas que le gouvernement réglemente la vente de produits américains à Huawei.

Ces entreprises repoussent la mesure car, selon elles, cela encouragera Huawei à compter encore moins sur les États-Unis qu’il ne le fait déjà. Le fondateur et PDG de Huawei, Ren Zhengfei, a déjà déclaré que la société prévoyait d’apporter plus de changements pour réduire l’influence américaine sur ses lignes d’approvisionnement et ses ventes, et il semble que les craintes des entreprises américaines suivent cette même logique. Essentiellement, de nouvelles interdictions du gouvernement américain ne feraient que nuire aux intérêts et aux entreprises américains tout en affectant très peu Huawei.

Compte tenu de la différence d’opinion au sein de l’administration Trump sur la façon de gérer Huawei, il n’y a pas grand-chose à dire sur ce qu’il adviendra de cette décision lors de la réunion du cabinet prévue la semaine prochaine. Dans l’état actuel des choses, la réunion de la semaine prochaine devrait couvrir ce sujet même et pourrait entraîner une version révisée de la décision du département américain du Commerce. De nombreux représentants du gouvernement, y compris d’éminents sénateurs et membres de la Chambre, ont exprimé leur mécontentement face au manque de contrôle sur les lignes d’approvisionnement étrangères, y compris l’incapacité de réglementer correctement la vente de produits américains à la Chine.

Huawei s’efforce fébrilement de s’éloigner d’Android de Google et de créer son propre écosystème basé sur la version open source d’Android, y compris les propres caractéristiques logicielles de Huawei. Google a des liens importants avec Android, notamment la recherche, la boutique d’applications Google Play et l’écosystème qui l’accompagne, ainsi que plusieurs dizaines d’applications sur lesquelles de nombreux utilisateurs d’Android s’appuient quotidiennement.

Jusqu’à présent, nous avons vu Huawei lancer sa propre version d’Instant Apps, dépenser des millions de dollars pour aider les développeurs à porter des applications sur leur app store, et ont même fait des progrès importants dans leur propre version d’Android, appelée Harmony OS.