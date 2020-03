Nouvelle série dramatique «Suspicion» prévue pour Apple TV +, avec Uma Thurman

Apple a commandé une nouvelle série dramatique pour Apple TV + appelée Suspicion. Il mettra en vedette l’actrice Uma Thurman (Kill Bill, Pulp Fiction).

Soupçon

Basé sur la série israélienne False Flag et décrit comme un «thriller effréné», Suspicion concerne l’enlèvement du fils d’une femme d’affaires américaine. Il est capturé sur vidéo et devient viral, et quatre citoyens britanniques séjournant à l’hôtel où l’enlèvement a lieu sont les principaux suspects.

La série comprend également Kunal Nayyar (The Big Bang Theory), Noah Emmerich (The Americans), Georgina Campbell (Black Mirror), Elyes Gabel (Scorpion), Elizabeth Henstridge (Agents of SHIELD) et Angel Coulby (Dancing on the Edge ).

Il sera réalisé par Chris Long et produit par Darin McLeod, tandis que Rob Williams sera le showrunner.

