Nouvelles espèces de dinosaures «Reaper of Death» trouvées au Canada – .

Des décennies de science-fiction nous ont appris que le Tyrannosaurus rex était le puissant roi des dinosaures, mais les chercheurs pensent maintenant que le dino le plus emblématique a peut-être été plus un charognard qu’un chasseur. Néanmoins, la famille Tyrannosaurus est pleine de créatures intéressantes, et grâce aux paléontologues du Canada, cette famille vient de s’agrandir un peu.

Une équipe de chercheurs étudiant des fossiles situés en Alberta, au Canada, a identifié ce qui est censé être un tout nouveau membre de la famille Tyrannosaurus, et il a peut-être été beaucoup plus effrayant que le T. rex que nous connaissons tous si bien.

Identifier une nouvelle espèce de dinosaure n’est pas facile. Il faut beaucoup de comparaison avec les spécimens existants pour s’assurer que le dinosaure étudié n’est pas déjà dans les livres. Cette nouvelle espèce, qui porte le nom scientifique de Thanatotheristes degrootorum, serait la plus ancienne espèce de Tyranosaurus jamais trouvée au Canada, et ses découvreurs croient qu’elle était un dangereux prédateur.

Avec des mâchoires puissantes et des dents épaisses, les scientifiques savent que le dinosaure nouvellement découvert pourrait faire un court travail de chair et d’os. En tant que tel, le nom scientifique qu’ils lui ont donné tire des mots signifiant moisson et mort.

Dans un article de blog du Royal Tyrrell Museum du Canada, les origines des fossiles de dinosaures sont révélées:

John De Groot, agriculteur et passionné de paléontologie, a trouvé les fragments de crâne fossile lors d’une randonnée près de Hays, en Alberta. «La mâchoire était une trouvaille absolument magnifique. Nous savions que c’était spécial parce que vous pouviez clairement voir les dents fossilisées », a-t-il déclaré.

Cette découverte passionnante a conduit à une enquête scientifique complète et, finalement, à la dénomination d’une espèce entièrement nouvelle de l’un des dinosaures les plus célèbres de la planète.

