Nouvelles fonctionnalités “Animal Crossing” gâchées par le code du jeu – .

Animal Crossing: New Horizons a été lancé sur Nintendo Switch le 20 mars 2020.

Il y a eu plusieurs mises à jour mineures pour Animal Crossing depuis lors, mais une mine de données révèle qu’un certain nombre de nouvelles fonctionnalités pourraient être en préparation.

New Horizons recevra une mise à jour fin avril pour le Jour de la Terre.

Animal Crossing: New Horizons allait toujours être un énorme succès pour Nintendo, mais sa sortie coïncidait avec la déclaration d’une pandémie qui oblige tout le monde à rester à l’intérieur. À la lumière du coronavirus, il n’est pas surprenant que New Horizons soit devenu un phénomène international, mais un mois après son lancement, le seul grand changement que les joueurs ont vu dans le jeu a été l’événement Bunny Day qui s’est produit à Pâques.

Nintendo a déjà révélé que le Jour de la Terre sera également célébré dans le jeu, mais il semble y avoir des ajouts majeurs dans les œuvres qui pourraient également voir le jour prochainement. L’utilisateur de Twitter Ninji s’est plongé dans New Horizons et a trouvé un certain nombre de fonctionnalités et de personnages qui n’ont pas encore été vus dans le jeu. Il convient de noter que rien de ce que révèle Ninji ne sera garanti, mais nous pourrions voir certaines de ces fonctionnalités dès cette semaine.

Selon Ninji, le code dans le jeu suggère qu’il y aura bientôt des améliorations supplémentaires pour le musée, et ces améliorations pourraient inclure deux bâtiments autonomes: une boutique et un café. Le café incorporerait des gyroïdes, qui sont des objets bizarres avec des visages qui omettent des sons étranges et qui sont apparus dans presque tous les jeux Animal Crossing à ce jour. Il n’y a aucun signe d’eux dans New Horizons, mais cela pourrait changer bientôt.

Redd (également connu sous le nom de Crazy Redd) fait également son retour et apporte avec lui l’art de contrefaçon qu’il a vendu dans les jeux précédents. Vous devriez pouvoir trouver Redd sur la plage secrète du côté nord de votre île, où il amarrera son navire et vous vendra potentiellement des choses que vous ne pouvez pas trouver dans Nook’s Cranny.

Le premier événement saisonnier pour #AnimalCrossing: New Horizons est en route! Du 4/1 au 4/12, participez à Bunny Day pour trouver des œufs cachés par la fermeture éclair et fabriquer des objets spéciaux. Une autre mise à jour gratuite du jeu arrive fin avril, qui ajoute l’événement Jour de la Terre. pic.twitter.com/XnZ3vLF2Mf – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 26 mars 2020

La quantité de flore à planter augmentera également de manière significative, car les buissons des jeux précédents sont mentionnés dans le code, y compris l’azalée, l’hibiscus, le houx, l’hortensia, le camélia et l’osmanthus. Il existe également des légumes comme la tomate, le blé, la canne à sucre, la pomme de terre, la carotte et la citrouille. Il y aura également plus de faune à l’avenir, la plongée donnant aux joueurs une chance d’attraper des créatures qu’ils ne peuvent pas obtenir en pêchant. Ninji dit qu’il y a même une partie du fichier de sauvegarde déjà réservée pour stocker ces créatures, bien qu’elles ne soient pas encore dans le jeu.

Nous ne savons pas quand ou si l’un de ces ajouts fera son entrée dans le jeu, mais pour les millions de propriétaires de Nintendo Switch qui ont acheté Animal Crossing, des mises à jour comme celles-ci seraient accueillies avec une véritable joie.

