Nouvelles fonctionnalités pour les développeurs d’Android Studio 3.6

Dans la foulée d’Android 11 Developer Preview, Android Studio 3.6 est désormais disponible sur le canal stable, ce qui signifie que les développeurs peuvent commencer à l’utiliser en toute confiance pour leurs projets. Cela apporte un certain nombre de fonctionnalités et de mises à niveau utiles, y compris une nouvelle «vue fractionnée» dans l’éditeur de conception pour développer et prévisualiser plus rapidement les dispositions XML.

Une autre nouvelle fonctionnalité intéressante est la prise en charge de plusieurs écrans dans l’émulateur Android. La détection automatique des fuites de mémoire promet quant à elle de faciliter le débogage. Vous pouvez consulter l’intégralité des fonctionnalités du blog des développeurs Android ou obtenir les points saillants ci-dessous.

Vue fractionnée et modification

La nouvelle fonctionnalité la plus intéressante d’Android Studio 3.6 est peut-être Split View pour les éditeurs de conception. Cela vous permet de voir le code XML côte à côte avec l’aperçu de rendu. C’est une petite chose, mais cela rend la vie beaucoup plus facile pour voir l’effet que les changements de code ont tout de suite (et vice versa). La vue que vous choisissez sera également enregistrée au cas par cas, ce qui signifie que vous pouvez facilement charger votre configuration préférée en fonction du fichier que vous modifiez.

Pendant que nous discutons de conception, nous devons également noter le nouveau sélecteur de couleurs qui facilite beaucoup le choix et le remplissage des valeurs de couleur sans taper de valeurs. Il est disponible via l’éditeur XML et les outils de conception.

Développement plus rapide

En ce qui concerne le développement, quelques nouveaux changements devraient faciliter la vie des développeurs Android dans Android Studio 3.6.

La liaison de vues est une inclusion particulièrement bienvenue, qui offrira une sécurité au moment de la compilation lors du référencement des vues. Lorsque cette option est activée, vous générez une classe de liaison pour chaque fichier de disposition XML du module. Cela remplacera efficacement la nécessité de findViewByID: vous pourrez facilement référencer n’importe quelle vue avec un ID sans risquer d’exceptions de pointeur nul ou d’exceptions de transtypage de classe. Cela pourrait s’avérer très utile et réduire beaucoup de passe-partout.

D’autres nouvelles mises à jour incluent la sortie de la plate-forme IntelliJ 2019.2 avec de meilleurs temps de démarrage et un nouvel outil de services, ainsi que la prise en charge de Kotlin pour plus de fonctionnalités Android NDK. Les mises à jour du plugin Android Gradle incluent la prise en charge du plugin Maven Publish Gradle. Cela vous permet de créer des artefacts dans un référentiel Apache Maven.

Test et débogage

Android Emulator 29.2.12 permet aux développeurs d’interagir plus facilement avec l’emplacement du périphérique émulé. Google Maps est désormais intégré au menu de commandes étendu, ce qui facilite la spécification des emplacements et la création d’itinéraires.

Peut-être plus pertinent encore est la prise en charge de plusieurs écrans virtuels, qui seront utiles pour ceux qui conçoivent pour des appareils comme le Samsung Galaxy Fold.

Lisez aussi: Développement pour les appareils pliables: ce que vous devez savoir

La détection de fuite dans le profileur de mémoire détectera les instances d’activité et de fragment qui pourraient avoir fui.

Les temps de construction se sont également améliorés pour les versions de débogage grâce à l’utilisation de zipflinger.

Plus de changements dans la qualité de vie

Ceci n’est qu’une petite sélection des mises à jour disponibles dans Android Studio 3.6. Vous trouverez également une multitude d’autres petites mises à jour lorsque vous utiliserez le nouveau logiciel: y compris les téléchargements de SDK pouvant être repris, ce qui est idéal pour ceux qui n’ont pas toujours une heure pour télécharger la dernière image du système Android! Saisissez Android Studio 3.6 ici.

Bien sûr, sur Canary Channel, vous pouvez déjà mettre la main sur Android Studio 4.1. Que pensez-vous de ces nouvelles fonctionnalités? Qu’aimeriez-vous voir venir à Android Studio à l’avenir?

Plus d’articles sur Android 11