Novostella Smart LED Floodlight Review: inondé de lumière

Source: Christopher Close / iMore

Bien que le monde de la maison intelligente se concentre en grande partie à l’intérieur de votre maison, il existe un marché croissant pour des solutions pratiques pour les grands espaces. Les caméras de sécurité et les sonnettes vidéo sont parmi les accessoires d’extérieur les plus courants. Pourtant, l’éclairage intelligent résistant aux intempéries devient également plus courant, avec des bandes lumineuses et des ampoules menant la charge.

D’autres types d’éclairage extérieur font également peau neuve, notamment le projecteur classique. J’ai récemment installé une paire de projecteurs Novostella Smart LED pour ma maison, et j’ai été agréablement surpris par la quantité de technologie connectée pouvant s’intégrer dans un petit accessoire puissant, tout en conservant le niveau de résistance aux intempéries nécessaire pour fonctionner dans les conditions difficiles éléments. Je peux certainement voir que ce type d’accessoire est courant dans un avenir proche, bien qu’il ait besoin de quelques raffinements pour le concrétiser.

Lumineux et robuste

Projecteur LED Novostella Smart

Conclusion: Le projecteur LED Novostella Smart apporte un éclairage lumineux et coloré aux grands espaces avec un indice de résistance aux intempéries IP66. Cependant, la conception maladroite du stand et le processus d’appariement entravent l’expérience globale.

Le bon

Excellente qualité de construction

Lumière vive et colorée

IP 66 Résistance aux intempéries

Prise en charge d’Alexa et de Google Assistant

Le mauvais

Interface d’application maladroite

Conception du stand

Ne prend pas en charge HomeKit

Coûteux

Classique connecté

Projecteur LED Novostella Smart: les caractéristiques

Source: Christopher Close / iMore

Les projecteurs Novostella Smart LED, qui sont vendus par paire, présentent un design assez banal qui est principalement tout noir, avec une grande fenêtre qui se trouve devant une banque de LED. Les projecteurs n’ont pas de boutons physiques ni d’interrupteurs sur l’appareil, tous les contrôles provenant d’une application ou via la voix à l’aide d’Amazon d’Amazon ou de l’Assistant Google. Les projecteurs sont résistants aux intempéries, arborant un indice de protection IP 66, qui est généralement désigné comme ayant une protection complète contre la poussière en plus de la protection contre l’eau à haute pression.

À l’arrière des projecteurs, il y a un support qui pivote vers le haut ou le bas et a des trous de vis pour le fixer sur le côté de votre maison. Un cordon d’alimentation de 3 pieds repose en bas et, en haut des projecteurs, se trouve une borne pour une antenne à visser, qui est facultative, mais ajoute une portée sans fil accrue.

Source: Christopher Close / iMore

La partie intelligente des projecteurs est activée via la connectivité Wi-Fi sur la bande 2,4 GHz uniquement. Les projecteurs se connectent directement à votre réseau domestique sans avoir besoin d’un concentrateur séparé, et il n’y a pas de frais d’abonnement, une simple inscription suffit pour que tout soit opérationnel.

En ce qui concerne l’éclairage, les projecteurs Novostella prennent en charge ce qui semble être la norme de l’industrie de 16 millions de nuances de couleurs et de blancs différents. Les projecteurs sont entièrement dimmables et sont capables d’atteindre jusqu’à 2000 lumens de luminosité en utilisant seulement 20 watts d’énergie. Chaque projecteur projette son éclairage à un angle de 120 degrés, et des extras supplémentaires, tels que la détection de mouvement ou plusieurs zones de couleur ne sont pas inclus.

Extérieur robuste

Projecteur LED Novostella Smart: ce que j’aime

Source: Christopher Close / iMore

Lorsque les projecteurs Novostella Smart LED sont arrivés, j’ai été immédiatement surpris de leur taille compacte et étonné que la société ait pu en mettre deux dans son emballage. J’ai également été surpris par la qualité de construction des lumières, car elles semblent être construites en aluminium solide, ce qui les rend assez lourdes et me donne l’impression qu’elles résisteront à l’épreuve du temps.

Même le cordon d’alimentation lui-même semblait substantiel, et l’endroit où il se connecte aux composants internes de la lumière était rigide et avait ce qui semblait être une bague qui était vraiment destinée à empêcher l’eau. Le support ou la partie de montage était également en aluminium, et j’ai aimé que le projecteur puisse être monté dans différentes orientations, bien que je note que les vis de montage réelles ne sont pas incluses. L’antenne Wi-Fi est amovible, ce qui est bien si vous prévoyez de garder vos lumières près de votre routeur domestique, et cela donne à l’ensemble un aspect beaucoup plus propre.

Allumer les lumières pour la première fois les a immédiatement allumées à pleine intensité avec une lumière blanche propre, ce qui ne m’a donné aucun doute qu’elles peuvent atteindre leurs revendications de 2000 lumens. Les couleurs des projecteurs étaient également lumineuses et vives, la reproduction des couleurs étant comparable à la plupart des autres éclairages intelligents, chacun avec des températures réglables.

Les réglages de couleur, de luminosité et de température ont été rapides et faciles dans l’application associée, avec divers curseurs et roues chromatiques disponibles. Des couleurs prédéfinies sont également disponibles, mettant certains des schémas les plus courants, comme un “mode de lecture”, à portée de main, bien que la plupart d’entre eux ne s’alignent pas tout à fait avec l’éclairage extérieur. Les modifications envoyées depuis l’application se sont produites presque instantanément, grâce à sa connexion directe au réseau via Wi-Fi.

Problèmes d’appairage

Projecteur LED Novostella Smart: ce que je n’aime pas

Source: Christopher Close / iMore

La mise en place des projecteurs Novostella Smart LED a été pour le moins une expérience intéressante. Bien que Novostella inclue un code QR dans le guide de l’utilisateur pour vous amener directement à la liste de l’App Store pour l’application appropriée, l’application elle-même n’est pas conçue pour l’entreprise ou les lumières. Au lieu de cela, l’application semble utiliser un type d’approche fourre-tout, qui répertorie une vaste gamme d’accessoires qui peuvent fonctionner avec un tas de marques différentes, y compris l’une d’une autre de mes récentes critiques.

Étant donné que l’application n’est pas spécifique au projecteur, les étapes du manuel de l’utilisateur, les images et la terminologie ne correspondent pas tout à fait à ce qui vous est réellement présenté. Cela a évidemment créé une certaine confusion, mais j’ai réussi à me diriger vers le processus d’appairage après avoir choisi au hasard une ampoule Wi-Fi comme accessoire, où j’ai été confronté à un autre problème: mes lampes n’étaient pas prêtes à être appariées hors du boîte. Allumer les lumières les a conduits à rester simplement allumés et à ne pas clignoter rapidement comme la façon dont l’application a déclaré pour indiquer qu’ils étaient prêts à s’associer.

Source: Christopher Close / iMore

Au lieu de cela, j’ai dû effectuer une réinitialisation des lumières, ce qui impliquait de le débrancher et de le rebrancher environ cinq fois rapidement. Ce processus n’était à nouveau pas aligné sur le processus de réinitialisation de l’application, mais je me suis dit que, puisque le projecteur n’a pas d’interrupteur d’alimentation manuel, c’était le moyen de faire le travail. Bien sûr, l’expérience de l’application est la raison pour laquelle je préfère les accessoires qui fonctionnent avec la plate-forme HomeKit d’Apple car ils offrent une cohérence, mais malheureusement, les projecteurs Novostella ne le prennent pas en charge.

Sur le plan matériel, j’ai constaté que je n’étais pas en mesure de tenir les projecteurs debout comme ils sont montrés sur le matériel marketing. Cela est dû à la conception du projecteur, avec sa pièce d’antenne Wi-Fi dépassant d’une extrémité et le cordon d’alimentation robuste fixé à l’autre. Vous pouvez choisir de ne pas installer l’antenne, mais cela limitera la portée et le cordon d’alimentation se trouvera en haut de la lumière, ce qui a l’air bizarre et n’est probablement pas bon pour la résistance aux intempéries. En parlant du cordon, j’ai trouvé qu’il était plutôt court (3 pieds), tout en garantissant qu’il aura besoin d’une rallonge pour être placé à l’extérieur.

Sac mixte

Projecteur LED Novostella Smart: le résultat

3

sur 5

Au final, le Novostella Smart LED Floodlight est en quelque sorte un sac mixte. D’une part, l’extérieur stable et robuste avec une résistance aux intempéries, associé à ses couleurs vives et nettes, le rend adapté à la plupart des besoins d’éclairage extérieur. Cependant, le processus d’appariement moins que stellaire, le cordon court et la conception de stand défectueuse, l’empêchent d’être l’un des hors concours de la catégorie.

Vous pouvez certainement tirer le meilleur parti du projecteur Novostella Smart LED si vous êtes prêt à faire un peu de travail. Le montage du projecteur avec vos propres vis peut contourner le problème du support, à condition que votre propre rallonge puisse éliminer le problème du cordon court, et connaître les astuces pour l’appairage peut sans aucun doute aider à faire fonctionner les choses rapidement. Pour la plupart des gens, cependant, il semble tout simplement trop demander le prix d’entrée.

Lumineux et robuste

Projecteur LED Novostella Smart

Conclusion: Le projecteur LED Novostella Smart apporte un éclairage lumineux et coloré aux grands espaces avec un indice de résistance aux intempéries IP 66. Cependant, la conception maladroite du stand et le processus d’appariement entravent l’expérience globale.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.