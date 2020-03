Noyez le monde extérieur avec ces écouteurs pour le Galaxy Note 9

Le Galaxy Note 9 est toujours un combiné très performant en 2020, certains prétendant même que vous devriez ignorer la mise à niveau vers le Note 10 si vous avez un Note 9. Mais ces propriétaires d’appareils ont probablement besoin d’un ensemble de bons écouteurs pour aider à noyer le monde extérieur avec de la musique, des podcasts, etc. Ce sont les meilleurs écouteurs que vous pouvez utiliser avec le Note 9 en 2020.

Le meilleur choix

Sony WH1000XM3

Choix du personnel

Les WH1000XM3 sont parmi les meilleurs écouteurs que vous pouvez acheter aujourd’hui. L’annulation du bruit est comparable au nouveau casque Bose Noise Cancelling 700, mais ce qui distingue l’option Sony, c’est la qualité du son. Le WH1000XM3 offre également une autonomie de 30 heures à partir d’une charge complète, et ils sont suffisamment légers pour que vous puissiez le porter pendant de longues périodes sans aucun inconfort.

278 $ chez Amazon

Vraiment sans fil

Jabra Elite 75t

Le Elite 75t de Jabra est une excellente option si vous cherchez à emprunter la voie véritablement sans fil. La qualité sonore est excellente, vous bénéficiez d’une bonne isolation phonique et les écouteurs offrent un ajustement parfait qui garantit qu’ils ne tombent pas même lorsque vous êtes en déplacement. L’Elite 75t est également résistant à la transpiration et à l’eau, et vous obtenez jusqu’à 7,5 heures d’autonomie.

180 $ sur Amazon

Idéal pour les entraînements

Jaybird X4

Jaybird a bâti son nom en offrant de superbes écouteurs d’entraînement, et le X4 renforce cette croyance. Les X4 sont étanches avec un indice IPX7 et offrent une autonomie de 8 heures. Les embouts Comply fournis épousent les contours de vos oreilles, offrant un ajustement sûr. Vous avez également la possibilité de personnaliser le profil sonore via des paramètres d’égalisation personnalisés.

109 $ chez Amazon

Grande option filaire

Audio-Technica ATH-M50x

Les ATH-M50x sont des piliers de cette catégorie. Les écouteurs sont livrés avec des câbles détachables et une conception pliable qui les rend portables, et les grands coussinets d’oreille garantissent un port confortable tout au long de la journée. Mais s’il y a une chose qui définit le M50x, c’est la qualité sonore – la scène sonore est expansive pour un casque fermé, avec des basses puissantes et des aigus brillants.

149 $ chez Amazon

Meilleur choix budgétaire

Anker Soundcore Life Q20

Pour moins de 100 $, le Soundcore Life Q20 peut produire un son haute résolution avec les pilotes dynamiques 40 mm personnalisés. Ceux-ci sont intentionnellement surdimensionnés pour assurer un son bien meilleur que ce à quoi vous vous attendez pour ce prix. En ce qui concerne la suppression du bruit, Anker espère pouvoir réduire le son ambiant jusqu’à 90%, grâce aux quatre microphones ANC dédiés et à l’algorithme de Soundcore. De plus, vous obtiendrez jusqu’à 60 heures de lecture, avec une charge de cinq minutes offrant quatre heures d’écoute supplémentaires.

60 $ sur Amazon

Directement de Sammy

Samsung Galaxy Buds +

Les tout nouveaux écouteurs sans fil de Samsung offrent jusqu’à 11 heures de musique sans interruption avant de devoir les remettre dans l’étui de chargement. Le boîtier lui-même fournit 11 heures supplémentaires de batterie, tout en étant capable de se charger sans fil avec n’importe quel chargeur sans fil compatible Qi. Bien qu’il n’y ait pas d’annulation de bruit dédiée, le Buds + dispose d’un mode de son ambiant qui vous permet de laisser passer une partie du son du monde extérieur.

150 $ chez Amazon

Le plan de secours

Écouteurs filaires Google USB-C

Même si vous avez ces nouveaux écouteurs sans fil fantaisie, il y aura des moments où vous oublierez de les recharger. Les écouteurs filaires USB-C de Google seront là pour sauver la journée tout en offrant un son solide et des oreillettes réglables pour que les écouteurs ne tombent pas. De plus, ils sont assez légers pour être simplement jetés dans votre poche ou votre sac et avoir avec vous tout le temps.

23 $ chez Amazon

Différents modes de son ambiant

TaoTronics SoundSurge 55

Le SoundSurge 55 de TaoTronics dispose d’une «puce numérique d’annulation du bruit» dédiée de Sony pour offrir la meilleure expérience d’annulation du bruit. Il existe trois modes de son ambiant différents, vous offrant le meilleur son en fonction de votre environnement et de votre situation. TaoTronics offre également une autonomie de 30 heures avec des capacités de charge rapide. Branchez simplement votre chargeur USB-C pendant seulement cinq minutes et obtenez jusqu’à deux heures de lecture, ou branchez-le pendant 45 minutes et obtenez une charge complète.

110 $ chez Amazon

Pas seulement pour iOS

Powerbeats Pro

Bien que les Powerbeats Pro viennent d’Apple et incluent la puce H1 de la société pour la compatibilité iOS, ceux-ci ne sont pas réservés aux utilisateurs d’iPhone. les Powerbeats Pro sont entièrement sans fil avec des crochets d’oreille à ajustement sécurisé, qui peuvent être ajustés et personnalisés pour s’adapter correctement à vos oreilles. Ceux-ci offrent jusqu’à neuf heures d’écoute, mais en ajoutant le boîtier de la batterie, vous obtiendrez jusqu’à 24 heures de lecture.

250 $ chez Amazon

Tout le monde a besoin d’écouteurs

Pour la plupart des gens, le choix premium sera le Sony WH1000XM3. Sony a fait un travail magistral avec les écouteurs, et l’isolation acoustique en fait une option particulièrement intéressante pour les déplacements quotidiens ou les voyages. La qualité sonore est exquise, vous obtenez des commandes de lecture de musique sur l’oreillette droite et l’autonomie de 30 heures de la batterie est plus que suffisante, même pour les plus longs trajets en avion.

Cependant, si vous voulez plonger dans le monde des vrais écouteurs sans fil, vous ne pouvez pas vous tromper avec le Jabra Elite 75t. Ceux-ci offrent une portée allant jusqu’à 10 mètres, comprennent quatre microphones pour filtrer le vent et autres bruits ambiants, et vous pouvez personnaliser l’égaliseur avec l’application Sound + de Jabra. De plus, vous obtiendrez près de huit heures d’autonomie dans les écouteurs seuls et près de 30 heures avec l’étui de chargement.