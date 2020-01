NPD révèle que Grand Theft Auto V est le jeu le plus vendu de la décennie

Bien que le rapport NPD de décembre 2019 ait été publié, il existe également des informations supplémentaires disponibles concernant toute la dernière décennie de jeux. Le groupe NPD a fourni à GamesIndustry.biz les détails des jeux les plus vendus aux États-Unis au cours de la dernière décennie. Vous pouvez voir la liste ci-dessous (qui est basée sur les ventes en dollars, pas sur les unités). Notez que le suivi numérique a commencé en 2012.

Voici les jeux les plus vendus de la décennie:

Grand Theft Auto V

Call of Duty Black Ops

Appel de devoir black ops II

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Black Ops III

Call of Duty: Ghosts

Red Dead Redemption II

Call of Duty: WWII

Call of Duty: Black Ops IIII

Minecraft

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Modern Warfare 2019

Elder Scrolls V: Skyrim

Mario Kart 8

Call of Duty: Infinite Warfare

Battlefield 1

Battlefield 4

destin

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Star Wars Battlefront 2015

Il y a un peu un modèle, avec sept matchs de Call of Duty dans les dix premiers matchs. Grand Theft Auto V a continué d’être un mastodonte absolu et sans surprise, a pris la première place. Red Dead Redemption II a réussi à se hisser au 7e rang de la liste. Phénomène de construction Minecraft est le dixième jeu le plus vendu de la liste. Le jeu le plus récent à figurer sur cette liste est Call of Duty: Modern Warfare 2019, qui est le jeu le plus vendu de 2019 aux États-Unis.

Il est également important de se rappeler que Nintendo ne fournit pas de numéros numériques pour ses jeux, ce qui fait que deux jeux, The Legend of Zelda: Breath of the Wild et Mario Kart 8, ont quand même réussi à figurer sur la liste. S’éloignant du logiciel pour le matériel, NPD a également confirmé que la PlayStation 4 était le matériel individuel le plus vendu au cours de la dernière décennie.