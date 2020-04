Nubia annonce Red Magic 5G avec écran 144Hz et ventilateur de refroidissement (mise à jour: précommandes)

Cette histoire a été initialement publiée le 2020/03/13

13h25 PDT le 13 mars 2020 et dernière mise à jour 2020/04/14

01 h 00 PDTA le 14 avril 2020.

Le dernier produit phare de la Nubie a à peine quelques mois, mais cela n’empêche pas la société chinoise d’ajouter un nouveau combiné haut de gamme à sa gamme Red Magic axée sur les jeux. Conformément à la tendance croissante des téléphones compatibles 5G, la Nubie a annoncé le Red Magic 5G pour son marché domestique avec des fonctionnalités exceptionnelles comme un système de refroidissement par air et un écran à taux de rafraîchissement élevé.

Il y a une règle non dite dans cette industrie: un combiné ne peut pas rejoindre le club de téléphone de jeu à moins qu’il ait un design flashy complet avec une sorte d’éclairage RVB. Le Red Magic 5G fait exactement cela et le prend un cran plus haut avec sa finition arrière multicolore et multi-texturée. Outre ces teintes, l’appareil vise à attirer votre attention avec deux évents sur ses côtés, qui sont utilisés pour maintenir le flux d’air à l’aide d’un ventilateur de refroidissement miniature, imitant le type de configuration des ordinateurs portables. Combiné avec un refroidissement liquide, il aide à maintenir la température du processeur basse et réduit la chaleur générée par le chargement avec une brique de 55 W.

Pour permettre des images plus fluides lors des jeux, l’écran AMOLED 1080p du Red Magic 5G se rafraîchit à 144 Hz, ce qui est peut-être le taux le plus élevé de tous les smartphones. Il bascule un Snapdragon 865 avec jusqu’à 16 Go de RAM et 256 Go de stockage intégré. Le système à triple caméra à l’arrière comprend un capteur principal de 64 MP, tandis que le combiné contient une batterie de 4500 mAh avec un lecteur d’empreintes digitales intégré. Il est livré avec le système d’exploitation Red Magic personnalisé, basé sur Android 10.

Attirant votre attention avant les débuts internationaux du Red Magic 5G, Nubia organise un concours sur son site Web avec plusieurs missions interactives alignées, qui peuvent même vous rapporter un Red Magic 5G. Le combiné est déjà en vente en Chine et devrait arriver sur les marchés mondiaux au cours du mois prochain. Il commence à 3799 ¥ (545 $) pour le modèle de base 8 Go + 128 Go et va jusqu’à 4999 ¥ (715 $) pour le modèle de niveau supérieur 16 Go + 256 Go. La configuration haut de gamme est uniquement disponible dans les couleurs dégradées rouge et bleu, tandis que vous avez également la possibilité de choisir parmi les configurations 12 Go + 128 Go et 12 Go + 256 Go pour 4099 ¥ (590 $) et 4399 ¥ (630 $), respectivement.

Pré-commandes

La Nubie a annoncé que les précommandes du Red Magic 5G sont désormais en ligne. Vous pouvez déposer 30 $ pour obtenir un bon pour acheter le téléphone comme l’un des premiers lors de son lancement le 21 avril. Chaque jour précédant cette date, les 100 premiers clients pourront également obtenir le bon pour 5,79 $, leur économisant 24,21 $.

La version avec 128 Go de stockage et 8 Go de RAM en Eclipse Black coûtera 579 $ (579 € / 539 £), et une version Hot Rod Red qui “arrive bientôt” ira pour le même prix. Il existe également une variante de 256 Go / 12 Go dans une couleur «Pulse» que vous pouvez obtenir pour 649 $ (649 € / 599 £).

Le Red Magic 5G sera disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, dans l’UE et dans quelques autres pays à travers le monde: Australie, Hong Kong, Israël, Japon, Singapour, Indonésie, Taïwan et Macao.