Nubia Play est un téléphone de jeu 5G de moins de 350 $ avec un écran de 144 Hz, une batterie de 5100 mAh

Le mois dernier, ZTE a lancé le premier smartphone au monde avec un écran de 144 Hz, appelé RedMagic 5G. La société a maintenant lancé un téléphone de jeu 5G plus abordable avec un écran de 144 Hz et des spécifications techniques légèrement moins impressionnantes.

Le Nubia Play arbore un panneau d’affichage FHD + AMOLED de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, un capteur d’empreintes digitales intégré et un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz. Sous le capot se trouve un chipset Snapdragon 765G de 7 nm, couplé à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 2.1.

À l’arrière du Nubia Play se trouve un réseau de quatre caméras avec un capteur principal de 48MP, un tireur ultra grand-angle de 8MP, un objectif macro 2MP et un capteur de profondeur 2MP. Pour les selfies, le téléphone a un appareil photo 12MP à l’avant. Certaines des autres caractéristiques clés du Nubia Play incluent une batterie de 5100 mAh avec une charge rapide de 30 W et des touches d’épaule capacitives pour améliorer l’expérience de jeu. Le téléphone sera livré avec nubiaUI 8.0 basé sur Android 10 hors de la boîte.

Essayez PureVPN pendant 7 jours pour seulement 1 $ dès maintenant

Le Nubia Play sera disponible en Chine en noir, bleu et blanc à partir du 24 avril. Les prix commencent à 2 399 yuans (340 $) pour la version de base 6 Go / 128 Go et vont jusqu’à 2 999 yuans (425 $) pour le 8 Go / 256 Go version. La Nubie n’a pas encore annoncé son intention de lancer le téléphone sur des marchés en dehors de la Chine.