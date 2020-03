NVIDIA GeForce ajoute désormais le contrôle avec la prise en charge du lancer de rayons

Ce sont d’excellents ajouts.

Que souhaitez-vous savoir

NVIDIA GeForce Now est un service de streaming de jeux récemment rendu public.

Il a rencontré des problèmes avec les principaux éditeurs qui se retirent du service.

Epic Games, la société derrière Fortnite, approuve le service.

Des jeux comme Arma II et Control sont maintenant disponibles sur GeForce Now.

NVIDIA GeForce Now n’a pas connu la période la plus facile ces derniers temps. Il semble que beaucoup d’éditeurs se retirent pour des raisons mystérieuses concernant la “paperasserie”, et vous ne pouvez plus y jouer à des jeux comme The Elder Scrolls V: Skyrim. Cependant, cela n’a pas empêché de nombreux autres développeurs d’ajouter leurs jeux à GeForce Now.

Aujourd’hui, NVIDIA a annoncé que huit nouveaux titres rejoindraient le service jeudi. Celles-ci incluent des expériences reconnues comme Control – qui prend en charge le lancer de rayons – et bien d’autres. Vous pouvez consulter la liste complète ci-dessous.

Arma II: Opération Arrowhead

Contrôle (RTX activé)

Danganronpa: Trigger Happy Havoc

Donjons 3

Headsnatchers

IL-2 Sturmovik: Bataille de Stalingrad

Jagged Alliance 2: Wildfire

La guilde 3

Le point culminant de la liste doit être Contrôle avec lancer de rayons. Nous avons joué le jeu aujourd’hui et ça a l’air absolument phénoménal sur le service. Malheureusement, la qualité vidéo est toujours limitée à 1080p, donc c’est assez flou lorsque vous la comparez à la Xbox One X.

Dans la critique de Windows Central, Brendan Lowry a déclaré: “Si vous envisagez de faire en sorte que le jeu pense que ce sera la prochaine rupture quantique, je vous conseille d’attendre une vente, car Control est un pas en bas du titre précédent de Remedy. en termes de qualité globale. Cependant, si vous ne vous occupez pas trop des problèmes que j’ai soulevés, vous pouvez obtenir le jeu dès maintenant. Vous ne vous en sentirez probablement pas trop déçu. “

GeForce Now est disponible sur les appareils Android. Il vous suffit de télécharger l’application et de lier une manette sans fil.