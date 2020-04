NVIDIA GeForce Now perd des titres Xbox Game Studios, travaillant à apporter plus de 1500 jeux

NVIDIA a publié un long article de blog donnant aux utilisateurs une mise à jour sur ce à quoi s’attendre au cours des prochains mois. Pour commencer, trois autres éditeurs se retireront du service le 24 avril: Xbox Game Studios, Warner Bros. Interactive Entertainment et Klei Entertainment.

Ces trois rejoignent les rangs de plusieurs éditeurs qui se sont retirés au cours des derniers mois, comme Activision, 2K Games et Bethesda Softworks. Ce ne sont pas tous des suppressions cependant, avec NVIDIA notant que d’autres tels que Ubisoft, Bandai Namco, Bungie et Epic Games sont pleinement engagés dans le service. La série complète Assassin’s Creed et Far Cry est ajoutée à partir d’aujourd’hui.

Chris Early, vice-président senior des partenariats chez Ubisoft, a déclaré que “Ubisoft prend pleinement en charge GeForce NOW de NVIDIA avec un accès complet à nos jeux PC depuis Ubisoft Store ou tout autre magasin de jeux pris en charge”, tandis que Katsuhiro Harada, producteur exécutif de Bandai Namco, a déclaré ” Le service est un excellent moyen pour les nouveaux joueurs de découvrir nos prochains jeux et pour nos joueurs existants de continuer à en profiter. “

NVIDIA a également déclaré qu’il s’efforçait d’apporter plus de 1500 jeux supplémentaires à GeForce Now et travaillait également avec des éditeurs pour étiqueter les jeux sur les vitrines numériques, de sorte qu’au moment où un jeu était publié, il pouvait être prêt à être utilisé avec GeForce Now. Le service a également connu des ajouts notables au cours des dernières semaines, tels que Remedy Entertainment’s Control. CD Projekt Red a également confirmé que Cyberpunk 2077 sera entièrement compatible avec GeForce Now lors de son lancement le 17 septembre 2020.

La bibliothèque disponible pour les utilisateurs de GeForce Now pourra sans aucun doute continuer à évoluer et à évoluer avec le développement du service,

la période d’essai a récemment été prolongée pour les fondateurs jusqu’en juin.

