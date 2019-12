NVIDIA GeForce Now Review: Utopie du jeu dans le cloud

Le streaming de jeux dans le cloud a retenu beaucoup l'attention ces derniers mois grâce à l'incursion de Google dans cette catégorie avec Stadia, et Microsoft devrait également présenter sa version avec Project xCloud. L'idée de diffuser des jeux AAA à partir du cloud n'est pas nouvelle, mais les limites de bande passante et l'infrastructure réseau ont été des goulots d'étranglement pour faire décoller un tel projet.

Google et Microsoft commencent leurs efforts, mais NVIDIA se déconnecte de sa propre solution – GeForce Now – depuis plusieurs années. La première version de GeForce Now a été lancée en 2013, mais le service dans sa version actuelle a fait ses débuts en 2017 en tant que bêta et se poursuit dans cet état à ce jour.

J'ai réussi à accrocher un code d'invitation à la version bêta et à utiliser largement GeForce Now sur le NVIDIA Shield TV Pro (2019) et le Lenovo Yoga X1 Gen.4 au cours du mois dernier. Voici pourquoi vous devez vous soucier de la plate-forme de streaming de jeux de NVIDIA.

Il est difficile d'évaluer un service comme GeForce Now. Contrairement à une console physique comme la PlayStation 4 ou la Xbox One, GeForce Now est une plate-forme cloud qui vit dans les centres de données de NVIDIA. En tant que tel, l'expérience utilisateur variera énormément en fonction de votre connexion haut débit et de votre matériel réseau domestique. Je parlerai plus tard de ce dont vous avez besoin pour que GeForce Now fonctionne de manière fiable sur votre réseau domestique, mais voici ce que vous devez savoir sur le service lui-même.

GeForce Now est toujours en version bêta, vous devrez donc rejoindre la liste d'attente pour commencer avec le service. L'accès à la version bêta prend de quelques semaines à quelques mois, mais cela vaut la peine d'attendre. Oh, et parce qu'il est en version bêta, il est gratuit et sans frais mensuels.

La possibilité de jouer à vos propres jeux à partir de Steam et d'autres vitrines donne à GeForce Now un avantage distinct.

Une fois que vous aurez reçu votre code d'invitation, vous pourrez accéder à GeForce Now sur un PC, un MacBook ou un téléviseur Shield. Pour Windows, vous avez besoin d'une machine 64 bits avec Windows 7 ou version ultérieure, d'un processeur Intel double cœur à 2,0 GHz, d'une carte vidéo avec DirectX 9 et de 4 Go de RAM à bord. En ce qui concerne les MacBooks, tout MacBook exécutant macOS 10.10 et supérieur fonctionne correctement. Vous pouvez utiliser une souris et un clavier, utiliser un contrôleur filaire ou coupler n'importe quel contrôleur Bluetooth avec le service.

Fondamentalement, si vous avez un ordinateur sorti au cours de la dernière décennie, vous devriez pouvoir exécuter GeForce Now très bien. La meilleure partie de GeForce Now est que vous n'avez pas besoin d'acheter à nouveau des jeux. Le service s'intègre à Steam et à d'autres réseaux de distribution de jeux numériques, et tout ce que vous avez à faire est de rechercher un jeu que vous avez déjà acheté ailleurs, de lier ce compte à GeForce Now et de commencer à jouer. C'est aussi simple que ça.

La possibilité d'apporter vos propres jeux à GeForce Now est un énorme différenciateur pour NVIDIA, et il distingue le service des goûts de Stadia et Project xCloud. Vous obtenez même une sélection de titres gratuits, notamment Tomb Raider. Bien sûr, la plupart des jeux de la liste sont des titres plus anciens, mais la sélection est bien meilleure que celle que vous obtenez avec Stadia.

J'ai joué à Assassin's Creed Origins sur une plate-forme de jeu avec une GTX 1080 et GeForce Now. C'était pratiquement impossible à distinguer.

Maintenant sur les jeux: j'ai joué une sélection de titres, y compris PUBG, Assassin's Creed Origins, Fallout 76 et Overcooked 2 sur GeForce Now, et ce fut une révélation. Les jeux se chargeaient instantanément, et il n'y avait aucun décalage notable, même pendant les sessions de jeu prolongées. Je passe généralement un long câble HDMI entre ma plate-forme de jeu et mon téléviseur dans le salon ou j'utilise Steam Link pour jouer sur grand écran.

Avec GeForce Now, tout ce que j'avais à faire était de rechercher le jeu auquel je voulais jouer, de lier mon compte Steam et de commencer à jouer. À l'heure actuelle, il y a plus de 400 jeux qui fonctionnent avec GeForce Now, avec plus ajoutés chaque mois. Voici la liste complète des titres.

La fonctionnalité hors concours avec GeForce Now est la qualité d'image: les visuels sont incroyables et ils étaient pratiquement indiscernables de l'exécution du jeu en mode natif sur ma plate-forme de jeu. J'ai joué à tous les jeux sur Ultra avec VSync activé, et le fait que le rendu ait été effectué dans un centre de données quelque part tout en conservant ce niveau de qualité est ahurissant. J'avais de la famille pendant les vacances et je les ai laissés essayer le service sur le Shield TV. Ils ne pouvaient pas croire que des titres visuellement intensifs comme Origins étaient diffusés depuis le cloud, et c'était agréable de jouer à des jeux directement sur le Shield TV sans avoir à attendre les téléchargements ou l'installation de pilotes.

En fin de compte, c'est la prémisse du jeu dans le cloud. Il est conçu pour éliminer les obstacles afin que vous puissiez jouer plus rapidement et ne pas vous soucier des exigences matérielles ou de la compatibilité. GeForce Now répond à ces idéaux.

Vous devrez faire attention à quelques facteurs pour obtenir un jeu sans décalage. J'ai essayé le service sur une ligne à 200 Mbps à San Francisco, en me connectant au centre de données NVIDIA US West 2. La fiabilité de GeForce Now dépend entièrement de votre proximité avec un centre de données NVIDIA. Aux États-Unis, il existe huit centres de données parmi lesquels choisir et il y a de fortes chances que vous puissiez vous connecter à celui qui se trouve à proximité de votre emplacement. Le client GeForce Now Windows dispose d'un outil d'analyse de réseau qui teste votre latence, votre bande passante et votre gigue.

Vous pourrez jouer à GeForce Now à 720p à condition d'avoir une connexion haut débit de 15 Mbps et une latence de réseau inférieure à 50 ms. Le service ne se chargera que si vous disposez d'une connexion répondant aux exigences minimales. Le routeur que j'utilisais auparavant avait une latence élevée, mais j'ai résolu ce problème particulier en passant à une machine UniFi Dream. Idéalement, vous aurez besoin d'une connexion d'au moins 50 Mbps et d'un nouveau routeur doté d'une bande de 5 GHz.

Quatre modes de streaming sont disponibles avec GeForce Now. Vous pourrez choisir le mode dans les paramètres, et si vous êtes sur une ligne Internet avec compteur, vous voudrez faire attention à l'utilisation des données.

Équilibré: Meilleure qualité d'image possible: 1920 x 1080 à 60fps, VSync activé. Utilise une bande passante de 10 Go par heure.

Économiseur de données: Idéal pour les lignes mesurées: 1280 x 720 à 60 images / s, VSync activé. Utilise une bande passante de 4 Go par heure.

Cometitive: Conçu pour les tireurs à la première personne: 1280 x 720 à 120 images par seconde, VSync désactivé. Utilise une bande passante de 6 Go par heure.

Douane: Vous permet de personnaliser les paramètres individuels. Utilise jusqu'à 15 Go de bande passante par heure.

J'ai joué la plupart de mes jeux dans le cadre équilibré, et c'était vraiment agréable. Il n'y avait pratiquement aucun décalage, même après des heures de jeu continu, et il était libérateur de simplement charger un jeu et de jouer instantanément sans avoir à attendre qu'il soit téléchargé.

GeForce Now Ce qui a besoin de travail

Le principal problème avec GeForce Now est la façon dont il gère la liaison des comptes. Si vous ajoutez un jeu qui se trouve dans votre bibliothèque Steam, le service ouvre essentiellement une fenêtre de navigateur avec Steam afin que vous puissiez lier le jeu à votre bibliothèque GeForce Now. Le transfert est maladroit et il doit y avoir un moyen plus simple d'ajouter vos jeux à GeForce Now.

On ne sait pas quand GeForce Now sortira de la version bêta, ni combien cela coûtera.

GeForce Now est en version bêta depuis plus longtemps que certains services Google, et pour l'instant, rien ne permet de savoir quand NVIDIA le mettra à la disposition du grand public. Les invitations bêta peuvent prendre quelques mois à apparaître une fois que vous avez rejoint la liste d'attente, alors préparez-vous à une longue attente. De plus, le service est limité à 1080p, et il n'y a aucun moyen de jouer à des jeux en résolution 4K pour le moment. Cela changera probablement une fois que NVIDIA sortira le service de la version bêta, et techniquement, il ne devrait pas être trop difficile de faire évoluer le service pour les jeux 4K.

On ne sait pas non plus combien coûte GeForce Now. NVIDIA a déclaré à un moment donné qu'il facturerait 25 $ pour toutes les 20 heures de jeu, et cela pourrait devenir très coûteux si vous jouez beaucoup. Là encore, il n'y a pas de confirmation définitive à ce sujet, et nous devrons simplement attendre que le service sorte de la version bêta pour en savoir plus.

Pour le contexte, Stadia coûte 10 $ pour la version Pro avec streaming 4K, et il y a un niveau gratuit à lancer l'année prochaine qui est limité à 1080p. Bien sûr, le principal problème avec Stadia est que vous devez à nouveau acheter des jeux pour pouvoir jouer sur la plate-forme.

Conclusion de GeForce Now

L'idée du jeu dans le cloud est que vous n'avez pas besoin d'investir dans une machine de jeu coûteuse ou d'attendre le téléchargement de votre jeu. Tout ce que vous avez à faire est d'appuyer sur un bouton et de vous lancer instantanément dans votre jeu. GeForce Now vous permet de réaliser ce rêve.

GeForce Now est le plus proche de la réalisation du rêve de jeu dans le cloud.

Quand il s'agit de choisir une plate-forme de jeu en nuage, il s'agit de ce que vous cherchez à en tirer. Avec Stadia, vous devrez à nouveau acheter des jeux, et le service est loin d'être aussi stable que GeForce Now. Google est également connu pour bloquer les projets qui ne reçoivent pas beaucoup d'élan, ce qui devrait inciter quiconque à investir massivement dans Stadia. Il y a peu de chances de la même chose avec NVIDIA, car le jeu continue d'être la principale source de revenus de la marque.

Si vous avez une machine Windows ou un MacBook, vous pourrez jouer à GeForce Now tout de suite. Tout ce que vous avez à faire est de demander à rejoindre la version bêta, et une fois que vous obtenez votre code unique, vous pouvez vous inscrire et commencer. Le moyen idéal pour profiter de GeForce Now est sur le Shield TV Pro (2019). Vous pouvez facilement associer une manette Xbox One ou PlayStation 4 à la boîte de streaming et jouer à des jeux sur le téléviseur.

Après avoir utilisé GeForce Now pendant plus d'un mois, il est évident que le streaming est la prochaine frontière pour les jeux. Microsoft et Google sont fortement investis dans ce domaine, mais NVIDIA est celui avec une solution qui fonctionne réellement de manière fiable. Si son prix est avantageux, GeForce Now pourrait bien être la solution de jeu dans le cloud que vous attendiez.

