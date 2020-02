Nvidia GeForce perd maintenant tout le catalogue d’Activision Blizzard (Mise à jour: Plus d’infos)

L’une des plus grandes craintes autour des services de streaming de jeux est que sans une copie physique de votre jeu en main, que se passe-t-il lorsqu’une entreprise décide de cesser de rendre un titre disponible un jour? C’est la situation qui regarde les utilisateurs de GeForce Now face aux malheurs de Nvidia, Activision Blizzard – le fabricant de la célèbre série Call of Duty – tire tous ses titres du service de streaming.

Même les utilisateurs qui s’abonnent au niveau des fondateurs payants coûtant 5 $ par mois perdront l’accès à ces jeux jusqu’à ce que les deux parties concluent un accord pour ramener le logiciel. Il s’agit peut-être de l’inconvénient le plus important des services de streaming – vidéo et jeu – où les titres peuvent être limités en raison de la nature des accords de licence. Le rival de GeForce Now, Google Stadia, gère mieux une telle situation car elle offre aux acheteurs existants un accès continu à leurs jeux, même si les éditeurs ont choisi de les retirer de la plate-forme, ce qui les rend inaccessibles uniquement aux nouveaux utilisateurs.

Répondant à certaines des préoccupations des utilisateurs après la mise en ligne du message d’origine, Nvidia, dans un autre fil, a expliqué qu’il travaillait avec Activision Blizzard en arrière-plan pour éliminer les «obstacles techniques et commerciaux» afin de ramener l’ancien catalogue et d’ajouter des versions ultérieures à son Plate-forme. Mais ne mettez pas trop vos espoirs dans la mesure où cela prendra probablement un certain temps. En attendant, tous les titres du développeur resteront inaccessibles sur le service de jeu en nuage, qui a été rendu public le 4 février seulement après un essai bêta gratuit s’étendant sur environ deux ans.

Nvidia a déclaré à Bloomberg News qu’Activision Blizzard voulait que ses jeux soient retirés de GeForce Now parce que l’accord existant entre les deux sociétés ne s’appliquait qu’à la version bêta de GeForce Now, et Nvidia pensait à tort qu’il continuerait après la période bêta. Activision souhaite apparemment un nouvel accord commercial avec Nvidia avant que les jeux ne puissent revenir.

Nvidia a déclaré dans un communiqué: “Activision Blizzard a été un partenaire fantastique pendant la version bêta de GeForce Now, que nous avons prise pour inclure la période d’essai gratuite pour nos membres fondateurs. […] Nous avons supprimé leurs jeux de notre service, dans l’espoir de pouvoir travailler avec eux pour les réactiver, et plus encore, à l’avenir. “