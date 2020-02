NVIDIA Shield Android TV (2019) Spécifications

Cette boîte contient une tonne à l’intérieur et parvient à offrir des spécifications haut de gamme pour seulement 199 $.

Le marché Android TV n’est pas le plus diversifié, mais il y a un gagnant clair dans le haut de gamme ici avec le téléviseur Android NVIDIA Shield. Son succès et sa supériorité commencent à l’intérieur avec ses spécifications haut de gamme. Ils font sauter la concurrence dans le monde Android TV hors de l’eau, et il n’est pas surprenant qu’ils soient capables de gérer toutes vos tâches multimédias, mais aussi les jeux haut de gamme. Voici tout ce qui se trouve à l’intérieur du Shield Android TV, dans sa version standard et Pro.

Catégorie

Shield Android TV

Shield Android TV Pro

Système opérateur

Android TV 9.0 Pie

Chromecast 4K

Android TV 9.0 Pie

Chromecast 4K

Processeur

Processeur NVIDIA Tegra X1 +

GPU NVIDIA 256 cœurs

Processeur NVIDIA Tegra X1 +

GPU NVIDIA 256 cœurs

RAM

2 Go

3 Go

Espace de rangement

8 Go

Stockage extensible sur microSD

16 GB

Stockage adoptable sur clé USB ou disques durs

Sortie vidéo

4K HDR à 60 images par seconde

Dolby Vision HDR et HDR10

Conversion ascendante améliorée par l’IA pour 720p / 1080p uto 4K jusqu’à 30fps

4K HDR à 60 images par seconde

Dolby Vision HDR et HDR10

Conversion ascendante améliorée par l’IA pour 720p / 1080p uto 4K jusqu’à 30fps

Sortie audio

Dolby Atmos et son surround DTS-X sur HDMI

Lecture audio haute résolution jusqu’à 24 bits / 192 kHz sur HDMI

Dolby Atmos et son surround DTS-X sur HDMI

Lecture audio haute résolution jusqu’à 24 bits / 192 kHz sur HDMI

Gaming

NVIDIA GeForce Now

NVIDIA GameStream

Jeux Android via Google Play Store

NVIDIA GeForce Now

NVIDIA GameStream

Jeux Android avancés via Google Play Store

Connectivité

Wi-Fi 802.11ac double bande, 2×2 MIMO

Bluetooth 5.0 LE

Wi-Fi 802.11ac double bande, 2×2 MIMO

Bluetooth 4.1 LE

Récepteur IR

Ports

fente pour carte microSD

Gigabit Ethernet

HDMI 2.0b avec HDCP 2.2 et CEC

USB-A 3.0 (2)

Gigabit Ethernet

HDMI 2.0b avec HDCP 2.2 et CEC

Dimensions

40 x 40 x 165 mm

137 g

98 x 159 x 26 mm

150 g

NVIDIA Shield TV

Notre choix

130 $ chez Amazon 130 $ chez Best Buy

Le meilleur équilibre prix / fonctionnalités

Le téléviseur NVIDIA Shield non “Pro” est un nouveau design compact qui offre toujours des performances exceptionnelles et une mise à l’échelle optimisée par l’IA. Un excellent choix si vous voulez la meilleure expérience Android TV.

NVIDIA Shield TV Pro

Mise à niveau subtile

Pour les amateurs de streaming hardcore

200 $ chez Amazon 200 $ chez Best Buy

Le Shield TV Pro est le meilleur choix si vous vous souciez du stockage extensible, utilisez votre Shield TV en tant que serveur Plex et que vous souhaitez tirer le meilleur parti des offres de jeu de NVIDIA. Il offre plus d’options de connectivité et peut être utilisé comme hub pour SmartThings.