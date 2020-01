Nvidia Shield Experience 8.0.2 ajoute la prise en charge du nouveau stockage DVR à distance Shield basé sur NAS, etc.

Nvidia a déployé un grand nombre de mises à jour de ses boîtiers Shield Android TV même après le lancement de nouvelles versions, et cela ne s’arrête pas maintenant. Shield Experience 8.0.2 est disponible et ajoute la prise en charge de cette nouvelle télécommande sophistiquée que vous pouvez enfin acheter. Ce n’est pas tout: il y a également une fonctionnalité améliorée du DVR NAS et de nouvelles applications.

Voici le journal des modifications complet du site de Nvidia.

Quoi de neuf dans 8.0.2?

Nouvelle télécommande NVIDIA SHIELD désormais disponible: SHIELD Experience 8.0.2 ajoute la prise en charge de notre nouvelle télécommande SHIELD 2019. Les nouvelles fonctionnalités incluent des boutons rétroéclairés activés par le mouvement, une fonction de localisation à distance et un bouton de menu personnalisable. Disponible à l’achat sur www.nvidia.com/shield.

Applications nouvelles ou mises à niveau

Diffusez des films et des émissions de télévision gratuits sur PLEX: regardez des émissions de télévision et des films classiques comme Rain Man, The Terminator, The Usual Suspects et Raging Bull avec moins d’interruptions commerciales que les autres services de streaming gratuits.

BET + est maintenant sur SHIELD: BET + est un service de streaming d’abonnement premium avec plus de 1000 heures de vos films et émissions de télévision préférés comme First Wives Club, Bigger, Martin et Meet the Browns.

Nouveaux jeux

Jack Box Party Pack 6: c’est le Party Pack le plus fou à ce jour, avec cinq nouveaux jeux hilarants dont Trivia Murder Party, Dictionarium, Push the Button, Joke Boat, et plus encore!

ASPHALTE 9: passez à la vitesse supérieure et affrontez les meilleurs coureurs de rue les plus courageux du monde pour devenir la prochaine légende de l’asphalte – des créateurs d’Asphalt 8: Airborne.

Brick Breaker: Ceci est un jeu de casse-briques classique gratuit et addictif avec des centaines de niveaux difficiles et une variété d’articles.

[GeForce NOW] Cuisine Royale: participez à ce jeu Battle Royale gratuit et entièrement dédié à la guerre avec le système le plus honnête de Loot Boxes.

[GeForce NOW] DARKSIDERS: GENESIS: Obtenez votre premier aperçu du monde de DARKSIDERS avant les événements du jeu original.

[GeForce NOW] Deliver Us The Moon: Fortuna: Ce thriller de science-fiction se déroule dans un futur proche apocalyptique où les ressources naturelles de la Terre sont épuisées.

[GeForce NOW] AVICII Invector: survolez des mélodies vocales, balayez chaque fondu et attachez chaque rythme dans 25 des plus grands succès d’AVICII.

Autres améliorations

Ajoute la prise en charge du nouveau contrôleur XBOX Elite 2.

Ajoute la prise en charge du DAC USB Sanscrit.

L’application DVR Canaux peut désormais stocker le contenu enregistré sur le NAS.

Il s’agit de la première mise à jour des anciennes boîtes Shield depuis l’été dernier lorsque Nvidia a sorti Android 9 Pie. Il n’y a toujours pas d’Android 10 ici, mais c’est toujours agréable de voir Nvidia ajouter le support de la nouvelle télécommande si rapidement. Quiconque utilise son Shield comme gestionnaire de DVR sera également heureux de voir que vous pouvez maintenant configurer un boîtier NAS sur votre réseau pour gérer tout le stockage. La mise à jour est déjà apparue sur certains de nos boucliers, vous pouvez donc déjà l’avoir sur le vôtre.