NYPD abandonne les livres de papier pour sa nouvelle application iPhone

Le service de police de New York retire les livres de notes manuscrites qu’il utilise depuis plus d’un siècle et adopte une nouvelle application iPhone pour la prise de notes, selon un nouveau rapport du New York Times.

Les agents de police du NYPD utilisent leurs carnets de notes pour capturer des détails sur les arrestations, les appels au 911, les affectations de patrouille, etc., mais le 17 février, le service de police passera à une application numérique. Plutôt que de rédiger des notes, les agents taperont leurs notes dans l’application, puis les notes seront envoyées dans une base de données du département.

Officiers remplissant des carnets de notes, image via le New York Times

Ce changement marquera une mise à jour majeure de la manière dont les notes de service sont traitées, les rendant plus accessibles et garantissant que les informations ne sont pas perdues. Les entrées ne pourront pas être truquées et les données ne seront pas perdues en cas de mauvaise écriture.

Certains des livres de notes du passé ont une importance historique, comme le livre que l’agent Shaun McGill a gardé comme premier officier arrivé au World Trade Center le 11 septembre 2001, et d’autres ont été utilisés comme éléments de preuve clés dans des affaires.

Les agents avaient l’habitude de conserver leurs carnets de notes longtemps après leur retraite au cas où les informations qu’ils contenaient deviendraient nécessaires pour un procès, mais maintenant le département conservera toutes les informations. Les entrées sont également consultables par date ou par mot-clé, il n’est donc plus nécessaire de parcourir plusieurs carnets de notes pour un passage spécifique.

Les entrées dans l’application numérique comprennent les informations de localisation et l’heure entrées par les agents, et les données sont accessibles en temps réel, ce qui a soulevé certaines inquiétudes concernant une surveillance accrue, mais le processus d’entrée sera rationalisé et le processus réduira les déchets de papier.

Le chef adjoint du NYPD, Anthony Tasso, a déclaré au New York Times que le système numérique permettrait aux entrées d’être utilisées comme de précieuses données de lutte contre le crime. “Cela nous donne les capacités que nous n’avions pas auparavant, lorsque les carnets de notes étaient laissés dans les casiers des officiers et que nous n’avions pas accès à une grande quantité d’informations”, a-t-il déclaré.

Le NYPD fournit aux officiers des smartphones depuis 2015 et il y a maintenant 37 000 iPhones en service. Vous trouverez plus d’informations sur la nouvelle application du NYPD dans l’article complet du New York Times.

.