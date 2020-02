NYPD remplaçant les livres de mémo par l’application iOS

Le NYPD abandonne ses livres de notes pour les iPhones. Les meilleurs de New York vont maintenant prendre leurs notes à l’aide d’une application iOS.

NYPD passe au numérique

Les iPhones émis par le ministère vont remplacer les journaux de bord du NYPD d’ici le 17 février. L’application enverra les notes des officiers à une base de données. Les journaux de bord sont “fondamentalement notre Bible”, a déclaré un officier au New York Times et les officiers les ont gardés en sécurité une fois à la retraite. Cependant, la nouvelle application iPhone signifie que le ministère, et non l’agent individuel, conservera les informations. Transition post-numérique, les enregistrements seront consultables par date ou mot-clé. Le passage à l’iPhone peut également avoir un impact environnemental positif. Le NYPD imprime 10 000 livres de notes par mois.