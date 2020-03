Obtenez 100 $ de rabais sur un Pixel 3a ou Pixel 3a XL, à partir de 299 $

Si vous cherchez un excellent téléphone qui ne fera pas sauter la banque, pourquoi ne pas considérer celui que nous avons décerné au téléphone de l’année pour 2019? Les Pixel 3a et 3a XL contiennent tout ce dont vous avez besoin, et ils sont actuellement à 299 $ et 379 $, respectivement, soit 100 $ de moins que leur prix habituel.

Le superbe appareil photo de l’appareil, son excellente autonomie, ses bonnes performances et sa qualité de fabrication solide en font un téléphone fiable. Il dispose également d’une prise 3,5 mm quelque peu nostalgique, que la plupart des appareils renoncent de nos jours.

À 100 $ de réduction, les Pixel 3a et 3a XL offrent un excellent rapport qualité / prix, en particulier compte tenu de la prise en charge logicielle qu’ils obtiendront par rapport à d’autres téléphones à prix similaire. Le Pixel 3a de 5,6 pouces et le 3a XL de 6 pouces sont disponibles en noir, blanc ou violet avec 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. Utilisez l’un des liens ci-dessous pour l’acheter auprès de votre revendeur préféré.