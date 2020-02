Obtenez 2 To d’espace de stockage et d’organisation dans le cloud pour moins de 50 $

Garder vos données bien classées et organisées est une noble tâche, mais que la plupart des gens n’ont tout simplement pas le temps ni la patience d’adhérer de manière cohérente. En tant que tel, nous sommes nombreux à devoir passer d’un dossier à l’autre, d’une application et d’un compte de stockage cloud dans les signets pour savoir exactement où placer ce PDF W-9 modifiable. C’est une corvée, mais repenser les fichiers a été conçu pour le rendre plus facile.

Repenser les fichiers est un gestionnaire de fichiers universel pour toutes vos applications et dossiers. Dans une interface rationalisée, vous pouvez unir vos OneDrive, Outlook, Zoho Docs et plus d’applications (même Slack!) Afin que vous puissiez accéder en toute transparence aux fichiers lorsque vous en avez besoin. Rethink Files fournit des aperçus riches pour plus de 100 types de fichiers différents et vous offre 2 To de stockage cloud crypté AES 256 bits sécurisé, ce qui en fait le type de système de fichiers centralisé dont vous avez besoin pour rester au top de votre vie numérique. Avec tout au même endroit, vous pouvez considérablement améliorer votre flux de travail, ce qui vous fait gagner du temps. Mieux encore, il est nettement plus rentable que de nombreux services cloud.

Gardez vos données privées et accessibles. Alors que d’autres solutions de stockage dans le cloud peuvent coûter des milliers pour 2 To de stockage, Rethink Files est en vente maintenant pour seulement 49 $.

Les prix peuvent changer.